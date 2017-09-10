Zello Telsiz Uygulaması App Store'da Birinci Sırada

Harvey fırtınası esnasında arama ve kurtarma çalışmalarında yoğun olarak kullanılan telsiz uygulaması Zello, iOS App Store’da en çok kullanılan ücretsiz uygulama konumuna ulaştı.

Harvey kasırgası sonrasında gönüllü kurtarma çalışmaları esnasında önemli bir rol oynayan telsiz uygulaması Zello, Irma kasırgası Güney Florida’ya yaklaşırken milyonlarca kişi tarafından indirilmeye başlandı.

Zello tam bir telsiz gibi kullanılıyor ama wifi ya da şebeke bağlantısı gerektiriyor. Farklı bölgelerde bulunan çok sayıda insanın iletişim aracı olarak kullanabildiği Zello, telefon açmaya gerek bırakmadan doğrudan telsiz gibi kullanılabiliyor. Harvey kasırgası Houston ve çevresinde geniş çaplı hasara yol açtığında kurtarma ekipleri arama ve kurtarma çalışmaları için büyük oranda Zello kullanmışlardı. Bu nedenle Irma kasırgasının kapsamında bulunanlar uygulamanın aynı şekilde kullanılabileceğini düşündükleri için uygulamayı telefonlarına indiriyorlar.

Firmanın CEO’su Bill Moore yaptığı açıklamada Pazartesi gününden bu yana 6 milyon yeni kullanıcının uygulamaya kaydolduğunu ve uygulamanın şu anda App Store’da en çok indirilen ücretsiz uygulama olduğunu söyledi. Uygulama, üye sayısı 1.800’ün üzerinde olan Güney Florida Kasırgası Irma Kanalı’ da dahil olmak üzere Irma ile ilgili kurtarma çalışmaları için kurulan birkaç büyük grup tarafından destek olarak kullanılıyor.

CEO Moore “Yeni kullanıcıların ve aciliyet gerektiren durumların artışı nedeniyle Zello ekibinin büyük bölümü gerekli kapasiteyi sağlamak ya da kullanıcılara destek sağlamak için günlerce çalışma yapıyorlar” diyor.

Klasik iletişim sistemlerinin fırtına tehdidi altında bulunmaları nedeniyle Zello, Irma Kasırgası Florida’ya yaklaşırken bir kez daha kritik bir rol oynuyor.