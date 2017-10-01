Havada Parçalanan Uçak Motoru Yürekleri Ağza Getirdi

Paris-Amerika uçuşunu gerçekleştirmekte olan AF66 sayılı Air France uçağının motoru havada parçalanınca, Kanada'da bulunan küçük bir havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı.

Paris’ten Amerika’ya uçmakta olan ‘Air France’ uçağının motoru havadayken yerinden çıkarak uçağın acil uçuş yapmak zorunda kalmasına neden oluyor.

Cep telefonuyla yapılan kayıtta 520 yolcu taşımakta olan uçağın motorunun havada sallandığı görülüyor. Görüntü aşağıda:

Bunun üzerine pilot, uçağı, Kanada’da bulunan, bu tip büyük uçakların inişi için uygun olmayan 'Goose Bay' adlı küçük bir havaalanına indirmek zorunda kalıyor.

Uçak, Kanada yerel saatiyle 13:40 civarında havalanına güvenli şekilde indirilirken, motorun yerinde olmadığı görülüyor. İniş esnasında uçaktan dökülen kırıntılar, piste dağılıyor. İnişte duruma müdahale eden itfaiye ekibi, pistin tekrar açılmasını sağlıyor.

Bir yolcu, uçuş esnasında, uçağın motorunun Atlantik üzerinde havaya uçtuğu mesajını atıyor Twitter’da.

Bir diğer yolcu ise pencereden korkutucu görüntüye bakmadan önce, gürültülü bir ses duyduklarını ve uçağın mütemadiyen sallanmaya başladığını söylüyor.

Resimleri paylaşan yolculardan biri: “Sanırım motor oldukça eskimişti” diyor.

Peter Cowan, motorun bir görüntüsünü paylaşarak şöyle yazdı: “Yer ekibinin uçak indikten sonra parçalarını pistten toplamak zorunda kalmasının sebebi işte bu.”

Air France'in sosyal medyada yaptığı açıklamada, “AF66 güvenli şekilde iniş gerçekleştirmiştir. Air France, yolculara yardımcı oluyor ve yeniden yola çıkmak için alternatif çözümler hazırlanıyor” deniliyor.

“Teknik sorun tespit edildi. AF66, tedbir amaçlı olarak, teknik bakım için Goose Bay YYR’ye çekildi.”