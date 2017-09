Girdiğiniz an, hayatınıza farklı anlamlar kazandıracak bu web siteleri ile, günlük hayatınızı renklendirmeye ne dersiniz?

Günlük hayatınıza farklı bir hava katacak, ve favorilerinizden hiç eksik etmeyeceğiniz web sitelerini sizler için bir araya getirdik. Bu listedeki siteler ile birlikte, boş vakitlerinizi daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. İşte karşınızda birbirinden eğlenceli 20 web sitesi!

Drench

İş yerinde canınız mı sıkıldı, boş vaktiniz çok mu? O zaman boş vaktinizi şenlendirecek, bu oyunun nasıl oynandığını çözmeye başlayın! Buradan ulaşabilirsiniz.

Do Nothing For 2 Minutes

Yoğun iş temposundan bunaldığınız vakit, kafanızı dinlendirecek bir şeyler mi arıyorsunuz? Sadece 2 dakikanızı ayırarak, dalgaların huzur verici sesini dinleyerek, günlük hayatın stresinden rahatlıkla uzaklaşabilirsiniz.

Random Nane Generator ( Rasgele İsim Üreticisi)

Farklı dillerde aradığınız ismi bu sitede bulmak çocuk oyuncağı!

Flight Radar

Bu site birlikte havada uçan her uçağı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz!

Is It Dark Outside?

Pencereden dışarının karanlık olup olmadığına bakacak kadar üşengeç ve bir o kadar tembel biri misiniz? O zaman imdadınınıza Is It Dark Outside?, sitesi yetişiyor. Bu site ile birlikte dışarının karanlık olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Great Language Game

Dinlemiş olduğunuz dilin hangi dile ait olduğunu tahmin ederek, hem eğlenin hem de öğrenin! Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tiii Me

Dizi severlerin oldukça işini yaracak bir site olan Tiii. Me, ile başlamak istediğiniz diziyi aralıksız olarak kaç gün ve saate bitireceğinizi tahmin edebilirsiniz. Böylece dizi severlerin bir ne zaman bitiririm sorunsalı da ortadan kaldırıldı.

How Many People Are In Space Right Now?

Uzay bilmine karşı merakı olan bireyleri ilgilendiren bir site ile karşınızdayız. Bu siteye tıkladığınız saniyeden itibaren, kaç insan evladının uzayı keşfettiğini görebileceksiniz. Meraklıları buraya alalım!

The True Size

Bu site ile birlikte Türkiye'yi veya başka bir ülkeyi büyüklüğüne göre kıyasladığınızda, hangi ülkenin hangi ülkeye göre ne kadar büyük olduğunun bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Wireless Passwords From Airports And Lounges Around The World

Uzun bir yolculuk sırasında internetsiz kalmayın diye, sizi düşünen bu site sayesinde bulunduğunuz yerdeki havaalanının internet şifresini öğrenmeye ne dersiniz? Buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

The Nicest Pleace On The Internet

Günlük rutin hayatınızda çok mu sıkıldınız ve kendinizi yanlız mı hissediyorsunuz? O zaman dünyanın en sevgi dolu sitesine yolculuğa ne dersiniz? Hadi bakalım!

Chordify

Rastgele bir YouTube videosunu bu siteye yapıştırarak, anında çalınabilecek bir şarkının akorları gözler önüne gelsin! Siteye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hacker Typer

Kendinizi bir hacker gibi mi hissetmek istiyorsunuz? O zaman ilacınız bizde! Bu siteye girerek, yazdığınız her şeyi programlama diline çevirme şansına sahipsiniz!

Find The Invisible Cow

Hiç kimsenin görmediği bu ineği bularak, yine boş vaktinizi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

GeoGuessr

Sizi bambaşka ve tanımadığınız bir yere götürüp, nerede olduğunuzu bulmanızı sağlayan bu site ile birlikte farklı eğlenceye hazır mısınız? Siteye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Radio Garden

Dünya'daki tüm radyo kanallarını rahatlıklı dinleyeceğiniz bu site ile birlikte, farklı bir yolculuk sizleri bekliyor.

Down For Everyone Or Just Me?

Bir türlü uğraşıp bağlanamadığınız siteye, sadece sizin mi bağlanamadığını öğreneceğini, oldukça kullanışlı olan bu site favorilerinizden hiç çıkmayacak gibi görünüyor.

How Long To Read ( Okunması Ne Kadar Sürer? )

İngilizce olan site, oldukça kullanışlı olmuş. Bu site sayesinde, herhangi okumak istediğiniz kitabın ismini girerek, kitabın sayfasına göre tahmini bitirme süresinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Muscle Wiki

Bu site fit olmanın hayalini kuranlar ve bu yaz da bu hayali bir türlü gerçekleştiremeyenlere gelsin! Bir dahaki yaza fit ve kaslı girmeye ne derseniz? Bence çok iyi bir fikir.

Tek yapmanız gereken bu siteye girerek, karşınıza çıkan vücuttaki herhangi bir kasa tıklamanız. Ve sonrasında tek yapmanız gereken karşınıza çıkan egzersiz önerile harfi harfine uymak. Gerisi sizde tabi!

Listemizin sonuna geldik! Peki siz bahsettiğimiz bu sitelerden hangisini beğendiniz ve favorilerinize eklediniz?