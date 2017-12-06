Raporlara Göre iPhone X, iPhone 8 ve Galaxy S8’den Daha Kötü

Apple’ın son harikası iPhone X, aynı lansmanda görücüye çıkan iPhone 8’den daha kötü. Bunu biz değil Consumer Reports’un akıllı telefonları derecelendirme anketi söylüyor. Hatta daha uygun fiyata satılan Galaxy S8 bile iPhone X’dan daha memnun ediyor.

Apple, iPhone X’u olabildiğince iyi bir cihaz yapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Mükemmel bir retina ekran, A11 Bionic işlemci (iPhone 8’de de aynısı var), çarpıcı kameralar ve tabii ki ön kamera çevresinde bulunup, Face ID’yi bizlere sunan TrueDepth teknolojisi. Fiyatını bir kenara koyacak olursak bu cihaz, gerçekten öncül bir atılım oldu.

Fakat iPhone X, anlaşılan o ki müşterilerini memnun edemiyor. Tüketici raporlarına göre cihazın belli başlı kusurları var. Cihaz için övgüler havada uçuşurken kimse bu kusurları görmezden gelemiyor. Hatta analizlere göre kardeşi iPhone 8 ve baş rakibi Galaxy S8 çok daha üstün başarı elde ettiler.

Cam gövdelerine rağmen beklenenden çok daha sağlam olan iPhone X, oldukça yenilikçi teknolojileri kompakt bir gövdede toparlamış durumda. Hatta aşağıdaki videomuzu da izleyerek, günlük kullanımda karşılaşılacak durumlardan nasıl sağ çıktığını görebilirsiniz.

Gelelim o tüketicilerin memnuniyetini etkileyen ve raporlarda kendine yer bulan sorunlara:

Batarya ömrü çok daha iyi olabilirdi:

Öncelikle şu konuda bir anlaşalım: Kullandığınız cihaz isterseniz 20 yıl sonrasının teknolojilerini barındırsın, bataryası yetersiz olursa hiçbir işe yaramaz. Üstelik akıllı telefonlardan beklentimiz, sadece günümüzü kurtarması. Sektörel anlamda çözülemeyen batarya sıkıntıları, en çok Apple’ın başına dert oluyor.

Yapay zekalı işlemciler çalışır, GPS açık kalır, mobil veri bağlantısı sürekli kullanımda olur, ekran parlaklığı maksimum seviyede tutulur… Bu konuda iPhone X 19 saat batarya ömrüne sahipken iPhone 8, 19.5 saatte kalıyor. Yeterli mi? Elbette yeterli. Ancak bu telefona kamyon yüküyle para verince göze batıyor.

Diğer yandan iPhone 8 Plus aynı şartlarda 21 saate kadar dayanabiliyor ve Samsung’un Mart 2017’de piyasaya sürdüğü Galaxy S8, 26 saat vaadediyor.

Bu sürelerin hepsi günlük kullanımlar için yeterli olsalar da iPhone X gibi devrimsel bir cihazın enerji konusunda da ön planda olması gerekiyordu.

iPhone X sadece 'yenilikçi' bir cihaz:

Consumer Reports, iPhone X'u "harika bir kamera ve güzel ekrana sahip yenilikçi bir cihaz" olarak etiketliyor. Yapılan testlerde sektörün en iyi telefon kamerası yüksek puanlar alıyor. Ancak benzer kamera teknolojileri iPhone 8 ve 8 Plus üzerinde de olduğundan bu noktada bir ayrımdan söz edilemiyor.

Raporlara göre eğer gerçekten 6089 TL’lik fiyatına rağmen iPhone X alacaksanız, önce cihazı denemeniz tavsiye ediliyor. Hatta bu alışverişi doğrudan mağaza kanallarıyla yapmanın ne denli önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Tüm bu raporlara ek olarak iPhone X hakkında her konuda dürüst davranıp, sizi bilgilendirmek için yaptığımız inceleme videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada, biz cihazı bazı kirli yollardan edinmeyip 19.000 TL gibi uçuk rakamlar ödemedik. Tıpkı sizler gibi, fakat sizin için satın alıp inceledik:

Söz konusu karşılaştırmaysa bir sonraki videomuzda iPhone 8 var. İzleyip kendiniz karar verin isteriz:

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