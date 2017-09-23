Her Gün Karşılaştığımız 10 Sembol ve Gerçek Anlamları!

@ işaretinin bir ağırlık birimi olduğunu ya da USB sembolünün Poseidon'un mızrağından geldiğini biliyor muydunuz?

Günlük hayatta karşımıza onlarca simge çıkar. Bazıları şekil itibari ile ne olduğunu tam olarak anlatsa da bazıları da bilmeyen biri için hiçbir anlam ifade etmez. Peki siz, popüler bir sembol gördüğünüz de nasıl oluştuğunu ya da hangi anlamı içerdiğini hiç merak ettiniz mi?

Bu listemizde, hemen her gün karşılaştığımız simgelerin nasıl ortaya çıktıklarına bakacağız.

1- Tik

Bir ankette, belgede ya da her hangi bir yerde bir şeyi onaylamak için tik işaretini kullanırız. Bu sembol, ilk kez Romalılar tarafından kullanılmıştı ve ‘doğru’ anlamına gelen veritas kelimesinin kısaltması olarak V harfi kullanılırdı. Mürekkepli kalemlerin kullanılmaya başlanmasıyla işaretin anlaşılması zorlaştı ve bu nedenle V’nin bir ucu kısaldı. Böylece günümüzde kullandığımız tik işareti ortaya çıktı.

2- Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm sembolü ilk kez 1970’deki Dünya Günü’nde ortaya çıkmıştı. 3 ok, gelecek kuşaklar için kullanılmaması gereken yenilenemez enerji kaynaklarını temsil ediyor. Yeşil ise doğanın rengidir.

3- Radyasyon Uyarısı

1946 yılında oluşturulan bu sembol, radyoaktif malzemeleri, nesneleri ya da bölgeleri belirtmek için kullanılıyor. Sembolün anlamı son derece açık, ortadaki yuvarlak atomu temsil ediyor. Etrafındaki üç şerit ise alfa, beta ve gama radyoaktivitelerini temsil ediyor.

4- Komut Simgesi

Apple’ın dizüstü klavyelerinde bulunan komut tuşu sembolü aslında özgün değildir. Bu sembol uzun yıllardır İsveç’teki yol tabelalarında, ünlü yerleri belirtmek için kullanılmıştır.

5- Bölüm Sembolü

Genellikle kitaplardaki bölümleri belirtmek için kullanılan bu işaret, Latince signum sectiōnis’den gelen iki S harfi ile oluşmuştur. Latince anlamı ‘bölüm işareti’dir.

6- Telif Hakkı Sembolü

Telif hakkı belirten ilk semboller 1670 yılında kullanılmaya başlanmıştı. 1800’lü yılların başında Amerika’da insanlar telif hakkı sembolünün yanına isim, tarih gibi pek çok yazı yazmakta ısrar ediyorlardır. Son olarak ise bir dairenin içindeki C harfi sembol olarak kabul edildi.

7- @ Sembolü

Bu sembolün kaynağı hala oldukça belirsizdir. Bazı kaynaklar sembolün latince edat anlamına gelen haec praepositio’den geldiğini söylese de bu kesin bir bilgi değildir. Ayrıca sembol, 16. yüzyılda bir amfora anlamına geliyordu ve ağırlık birimi olarak kullanılıyordu. @ işareti İngiliz daktilolarından bilgisayar klavyesine taşındı. 1980’lerde küçük bir kuyruğu olduğu için işarete Rusça’da ‘köpek’ denmiştir.

8- Period

Period işaretleri eski Yunanistan’da ortaya çıkmıştır. Noktanın üstte, ortada ya da altta olması cümlenin anlamına bir şey katmıyordu. Bu nedenle zamanla bu işaretler kaybolmuştur ve yalnızca günümüzde kullandığımız ve cümlenin bittiğini gösteren alt nokta kalmıştır.

9- USB Sembolü

USB sembolü, Poseidon’un gücünü aldığı üç uçlu mızraktan esinlenilmiştir. Yuvarlak baş bağlanılan bilgisayarı, üç farklı uç, kullanımın evrenselliğini temsil eder.

10- Sayı Sembolü

İnternetin her yerinde gördüğümüz bu sembol, orta çağ latin edebiyatında ilk kez görülmüştür. İşaret bir çarpışmayı temsil eder ve Cum Deo (Tanrı ile) anlamına gelmektedir.