Her Gün Tükettiğimiz 10 Popüler Gıdanın Ölümcül Dozları!

Aslında herkes öldürür sevdiğini... Her gün severek tükettiğimiz gıdalar, aşırı dozda alındığında bizi ölüme kadar götürebilir.

Ünlü simyager Paracelsus, ‘’Her şey zehirdir, mühim olan dozdur.’’ demişti ve oldukça da haklıydı. Su, kahve, çikolata gibi her gün tükettiğimiz gıdaların sizi öldürebileceğini hiç düşündünüz mü?

İşte 10 popüler günlük gıdanın sizi öldürmeye yetecek dozları. (Bu miktarlar, 80kg bir insanın tek seferlik tüketimine göredir.)

1- Su

Günde 2 litre su içilmesi gerektiğini duymuşsunuzdur. Fakat tek seferde bunun üç katını içerseniz böbrekleriniz bu kadar sıvıyı arıtamaz ve su zehirlenmesinden ölebilirsiniz.

2- Kahve

Eğer 250ml’lik 113 fincan kahve içerseniz hayatınızı kaybedebilirsiniz. Yanlış anlamayın; kafeinden değil, 30 litre su içtiğiniz için ölürsünüz. Garipsemeyin çünkü bu şekilde hayatını kaybeden biri var.

3- Çikolata

Çikolata içerisinde az miktarda teobromin bulundurur ve teobromin, merkezi sinir sistemi için çok güçlü bir uyarıcıdır. Eğer 10kg kadar çikolata tüketirseniz, bedeninizde sizi ölüme götürecek kadar soruna neden olabilirsiniz.

4- Alkol

Sağlıklı bir erkek için ölümcül doz %40 oranında 1,25lt alkoldür. Bu da 27 ‘shot’a denk geliyor. Kişi bu miktarı tükettikten sonra 1 saat içinde dışarı atamazsa, kendisini mutlu bir sonun beklediğini söyleyemeyiz..

5- Muz

Muz, içerisinde potasyum barındırır. Bu nedenle 400 adet muz tüketirseniz hayatınızdan olabilirsiniz.

6- Tuz

Eğer 48 çay kaşığı tuz tüketirseniz, sizi çok acı verici bir sonun beklediğini söyleyebiliriz. Bir kaşık tuzun bile ne kadar kötü hissettirdiğini biliyorsunuz.

7- Portakal

Portakal bu listedeki en masum besindir. Öyle ki portakaldan ölmeniz için 11000 portakal tüketmeniz gerekiyor.

8- Acı Biber

130 çay kaşığı acı biber, hayatınızın sona ermesi için yeterlidir. Fakat herhangi bir bünyenin 130 kaşık acı biberi yiyebilecek kadar acıya dayanıklı olduğunu sanmıyoruz.

9- Şeker

Eğer 25kg, diğer bir deyişle 500 çay kaşığı şeker tüketirseniz, su içmek için vaktiniz olmayabilir. Tabi 25 kilogram şeker tüketen birinin suyla ne işi olur, orası ayrı bir konu.

10- Diş Macunu

Hangimiz diş macunun tadını sevmiyoruz ki. Tabii tüp çikolata gibi tüketmiyoruz orası başka. Eğer diş macunu yuttuğunuzda zehirlenmekten korkuyorsanız belirtelim, diş macunundan hayatınızı kaybetmeniz için 24 tüp tüketmeniz gerekiyor.