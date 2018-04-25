İnsanlar varlığını koruduğundan bu yana, karşıdakine hükmetme eğilimi göstermişlerdir. Bu bağlamda yöntemler arasında olan Jedi Zihin Hilesi, karşıdakinin fikrini değiştirmeye yöneliktir. Ancak bunu sadece Jediler değil, portre fotoğrafçıları da kullanabilir. İşte her portre fotoğrafçısının bilmesi gereken 6 zihin hilesi.

İnsanlar tarihler boyu sözünü dinletme ve karşıdakine hükmetme içgüdüsü taşımışlar, bunun için de çeşitli yöntemler geliştirme eğiliminde olmuşlardır. Bu yöntem arayışında karşımıza çıkan en etkili yollardan biri de Jedi zihin hileleridir. Öyle ki tecrübeli bir Jedi, isteklerine uyması için karşı tarafı kolaylıkla teşvik edebilir. Konu hakkında konuşan çeşitli araştırmacılar ise karşınızdaki insanın ne kadar zeki olursa olsun bu yönteme ve öneriye açık olduğunu bildirmişlerdir. Çeşitli sebepler için kullanılan bu yöntemi portre fotoğrafçıları da sıklıkla tercih eder. Bu bağlamda içeriğimize her portre fotoğrafçısının bilmesi gereken 6 Jedi zihin hilesini ekledik. Gelin bu hilelere birlikte göz atalım.

1. Atıştırmalık resim ve videoları her daim işe yarar

Fotoğraf çekimi adeta bir platonik aşk gibidir. Siz fotoğrafı veya videoyu seversiniz ancak karşıdaki bunu sevecek mi asla bilemezsiniz. Bu noktada aslında bazı ipuçları vardır. Örneğin insanlar bazı obje veya durumlara ayrıca odaklanır. Bunlar seyahat, müzik, kitap, film gibi şeyler de olabilse de çoğunluklu olarak yemek her zaman daha fazla ilgi çeker.

Yıllar önce bunu ‘Atıştırmalık Hilesi’ olarak nitelendiren moda fotoğrafçısı Stephen Eastwood’a göre, insanlar gıda maddeleri ile ilgili içerikleri izlerken rahatlıyordu. Peki hile nerede diyebilirsiniz. Bu noktada gözlerinizi kapatın, mutfağa doğru yürüdüğünüzü ve fırında pişen çikolatalı kurabiye konusu aldığınızı hayal edin. Bu kokuyu seviyorsanız şayet, bu sizi eve geri döndürmeye yetecektir. Bu durum videolar içinde geçerlidir. Sevdiğiniz bir yiyeceğin videosu, sizi ekrana bağlamaya yetebilir. Aynı şekilde bu gerçek hayatta da geçerlidir. Şöyle düşünün, uzun bir mesaiden çıktınız açsınız ve eve girip buzdolabına yürüyorsunuz. Ancak o da ne? Dolap boş ve birkaç dakika sonra kapı çalıyor, ardından en sevdiğiniz yiyecekleri getiren bir kurye var karşınızda. Bu kesinlikle yelkenlerinizin suya inmesini sağlayacaktır.

2. Takım olmak ve geniş kitlelere seslenmek için ‘Biz’ deyin

Tahmin edersiniz ki hiç birimiz burnu bir karış havada insanları sevmeyiz. Portre fotoğrafçılığı da bir takım çalışmasıdır. Bu yüzden lügatinize yerleştirdiğiniz ‘biz’ ve ‘haydi’ kelimeleri size kesinlikle kapıları açmak için yardımcı olacaktır. İnsan doğası gereği, bir insana takım olduğunuzu ve bir olduğunuzu hissettirirseniz, karşınızdaki hiç kimse takımın zayıf halkası olmak istemeyecektir. Bu kesinlikle işe yarayan bir ufak zihin hilesidir.

3. Kimsenin görünüşü hakkında yorumda bulunmayın

Genellikle yakın çekimde bulunan portre fotoğrafçıları, kesinlikle hiç kimsenin görünüşü hakkında yorumda bulunmamalıdır. Bunu sadece yergi olarak düşünmeyin, iltifat da etmemelisiniz. Bir insanın tarzını, mizah duygusunu veya yeteneğini övebilirsiniz ancak görünüşlerini değil.

Genel olarak zaten kişi güzelliğinin veya eksilerinin farkındadır, sizin yapmanız gereken onun görünüşü ile değil yaptığı işler ile ilgilenmeniz olacaktır. Diğer bir açıdan bakmak gerekirse, sizin karşı tarafta beğendiğiniz saç rengi, vücut şekli veya teni karşı tarafın nefret ettiği bir durum olabilir. Bu durum ise motivasyon düşürücü bir etki olarak karşınıza çıkacaktır. Hal böyle olunca eğlenmeye ve işinize odaklanmaya bakın.

4. Elinizdekini paylaşın

Karşıdakinin ihtiyacı olduğu anda yanında olmak veya ona destek olmak kesinlikle iyi bir zihinsel hiledir. Aç olduğu anda ona ‘çantamda aperatif bir şeyler var’ demek kendini size yakın hissetmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde karşınızdakine bir sakız veya su vermek de benzer işlevi görecek. İyi niyetinizi göstermek, iyi niyetli olduğunuzu anlatmaktan çok daha işe yarayan bir yöntemdir. Hal böyle olunca çalıştığınız insan, kendisi ile ilgilendiğinizi hissedebilir. İnanın, işbirlikçi davranmak karşınızdakinin zihninde iyi bir intiba bırakmanızı sağlayarak, sizi dinlemesini teşvik edici olacaktır.

5. Araya espriler katın

Etkili portre fotoğraflarında, tahmin edersiniz ki en önemli nokta doğal gülüşlerdir. Bu noktada çalıştığınız kişiye ‘gül’ demeyin, çeşitli espriler ile ortamı ısıttığınızda doğal gülüşler ve rahat gülümsemeler kendiliğinden gelir. Diğer bir öneri olarak, çekimi müzik eşliğinde yapabilir veya sizi eğlendirecek farklı yöntemler uygulayabilirsiniz. İşin sırrı ortamı rahatlatmakta ve karşınızın zihnini gülmeye ikna etmekte.

6. Bazen de risk almalısınız

Kimi zaman karşınızdaki kişi gülmemek için ısrarlı olabilir. Bu durumda zıtlıktan yararlandığınız bir yönteme başvurabilirsiniz. Örnek olarak, yeni çalıştığınız iş arkadaşınız çok gergin görünüyorsa, ona hafif alaycı bir tavırla bu işin çok ciddi olduğunu ve asla gülmemesi gerektiğini söyleyin. Eğer gülerse işin mahvolacağını ve gülmemesi için söz vermesi gerektiğini de ekleyin. Bu kesinlikle işe yarayacak ve karşınızdakinin doğal bir tebessüm etmesini sağlayacaktır.

Karşınızdaki kişinin sizi dinlemesini istiyor ancak bunu bir otorite ile yapmak istemiyorsanız, sıraladığımız Jedi zihin hilelerine kesinlikle başvurabilirsiniz.