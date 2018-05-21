Herkesin Merakla Beklediği Xiaomi Mi 7, Yarın Duyurulabilir

Yılan hikayesine dönen Xiaomi'nin yeni cihazlarından Mi 7, yarın resmi olarak duyurulabilir. Şirketin ayrıca 31 Mayıs'ta da büyük bir konferansla bir telefon daha duyurması bekleniyor.

Söz konusu Xiaomi olduğunda yine başarılı bir şekilde karşımıza geleceğini hemen hemen biliyoruz. Xiaomi’den gelecek şaşırtıcı bir haber beklentisi neredeyse sıradanlaşmış durumda. Bu doğrultuda çizgisini bozmayan şirkete dair yeni dedikodular mevcut.

Şirketin 31 Mayıs tarihinde önemli bir etkinlik düzenleyeceğine dair haberler doğrulandığından bu yana, isminin Mi 8 olarak değiştirildiği söylenen Mi 7’nin ayrı bir telefon olarak, Mi 8'den hemen önce çıkarılacağına dair yeni güçlü söylentiler hızla yayılıyor.

Bildiğiniz üzere Mi 7 olarak çıkması beklenen cihaz şirketin 8.yılı olması nedeniyle Mi 8 ismi altında çıkarılacak söylentileri bir anda yayılmıştı. Ancak kamuoyuna göre bu sadece Xiaomi’nin sürpriz anlayışının bir ürünü. Yani iki telefonu da aynı tarihlerde piyasada görme ihtimalimiz bir hayli yüksek. Bu dedikodular doğrultusunda yarın itibari ile Mi 7’nin duyurulacağına dair öngörüler mevcut.

Üstelik Xiaomi CEO’su Lei Jun’ın ‘Bu ayın sonlarına doğru yeni cihazlar duyuracağız.’ açıklaması Xiaomi fanatiklerini ateşlemiş durumda. Şirketin Mi 8’in yanı sıra Xiaomi Mi Band 3’ü de tanıtacağı biliniyor, ancak Jun’un açıklamasındaki çoğul eki 2. bir akıllı telefonu da işaret ediyor olabilir mi, şimdilik bilinmiyor.