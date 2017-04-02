Hidrojen Bombası ve Atom Bombası Arasındaki Fark Ne?

Dünyanın en ölümcül üç silahından ikisi arasında çok ciddi farklar mevcut. Atom bombasından katbekat güçlü olan hidrojen bombası, tamamen farklı prensiplere dayanıyor.

Dünyanın en güçlü silahları kuşkusuz olarak nükleer silahlar. Ancak Japonya'ya atılan atom bombaları ve sadece deneysel olarak fırlatılan hidrojen bombaları arasında kayda değer farklar var. Peki bu farklar neler? Haberimizde sizin için irdeledik.

Ortalama bir atom bombası, patlama ve radyasyon özelliğiyle on kilometre alan içerisindeki her şeyi harap edebilecek güçtedir. Şehir efsaneleri doğrudur; hamam böcekleri de gerçekten de radyasyondan etkilenmez ancak atom bombasının tek kozu radyasyon değil, patlama etkisidir. Sıradan bir atom bombası 30.000 TNT bombasının bileşiminden çok daha güçlüdür. Atom bombası patlaması kontrolsüzdür çünkü atomlar kararsız hale gelmiştir. Yapımı esnasında zenginleştirilmiş uranyum veya plütonyumdan yararlanılır. Tetikleme için gerekli fünye ise yüksek güçlü bir patlayıcıdır. Atom bombası atomların bölünmesi esasına dayanır.

Hidrojen bombası ise bambaşka bir hikaye. Evet, bu silah Independence Day filminde karşılaştığımız kadar dehşet verici. Hidrojen Bombası, dünyanın en güçlü ve ürkütücü mimarilerinden biri. Sıradan bir hidrojen bombası gücünü bölünmeden değil birleşme prensibinden alır. Hidrojen bombasının gücü nükleer füzyondan ortaya çıkar. Füzyon reaksiyonunda çekirdekler birleşir ve güneştekilere benzer bir patlama gerçekleşir. Hidrojen bombası, radyasyon yayılımı açısından atom bombasından daha temiz bir silahtır ama yıkım gücü katbekat fazladır.

Hidrojen bombasındaki füzyon işletimini gerçekleştirmek için akıllara durgunluk veren bir ısı gerekir. Kısacası ya önce bombanın patlatılacağı alanda güçlü bir kimyasal işlem uygulanır ya da gerekli ısı için atom bombası patlatılır. Kimyasallarla ile bu tür bir etkileşim gerçekleştirmek son derece zordur ve atom bombası daha basit bir çözümdür. Bir hidrojen bombasının patlama gücü dünyadaki tüm savaşlarda kullanılan bombalarının kombinasyonundan daha fazladır.

Yine gerek atom bombası, gerekse hidrojen bombası çevresindeki her şeyi radyoaktif maddeye çeviren nötron bombası kadar korkunç değil. Uzaylılara fırlatılan hidrojen bombası etkileyici ama nötron bombası, kimyasal silah sınıfına girecek kadar ürkütücü.

