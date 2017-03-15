Hindistan'da Dünyanın Bilinen En Eski Bitkisi Bulundu!

Hindistan’daki Madhya Pradeş eyaletinde, yaklaşık 1,6 milyar yıl öncesine ait olduğu iddia edilen bir fosil bulundu. Bu fosilin, dünyanın en eski bitkisi olabileceği öne sürüldü.

Prof. Dr. Therese Sallstedt liderliğindeki araştırma ekibi, Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde, yaklaşık 1,6 milyar yıl öncesine olma ihtimali yüksek kırmızı yosun fosilleri buldular. Araştırmacılar, tortul kayalar arasında bulunan bu fosillerin, bitkiler ve çok hücreli organizmaların geçmişinin bugüne dek bilinenden 400 milyon yıl daha geriye gideceği anlamına geldiğini söylediler.

Fosilleşmiş bitkinin bir tür deniz yosunu olan kırmızı yosunun hücre yapısını içerdiğini belirten araştırmacılar, ek kanıtlarla desteklenmesi halinde bu fosillerin çok hücreli canlıların geçmişine dair en eski bulgu sayılabileceğini belirttiler.

Hindistan'da 1.6 milyar önce bulunan fosiller, bilinen en eski bitkiler olabilirler.

Geçmişte okyanus tabanında bir kısmı ipliksi, bir kısmı etli yapıdaki bitki fosillerde hücre içinde fotosentez yapmayı sağlayan organellere benzer unsurlar keşfettiklerini söyleyen araştırmacılar, söz konusu bu unsurların kompleks yapılı hücrelerin kanıtı olduğunu vurguladılar.

Tek hücreli canlılara ait yeryüzündeki en eski yaşam izleri, 3.5 milyon yıl öncesine dayanıyor. Küf ve bitki fosillerine dayanan çok hücreli yaşama ait ilk izler ise 1.2 milyar öncesine ait.