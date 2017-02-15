Hindistan, Uzaya Tek Seferde 104 Uydu Gönderdi!

Hindistan’daki Sriharikota uzay üssünden yörüngeye fırlatılan roket, beraberinde 104 uyduyu da göndererek bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Hindistan uzay araştırma kurumu ISRO, 320 ton ağırlığındaki PSLV-C37 isimli taşıyıcı roketle Sriharikota uzay üssünden yörüngeye 104 nano uydu göndererek rekor kırdı.

Fırlatılan 104 uydunun 96 tanesi farklı farklı ülkelere ait. Bu ülkeler arasında ABD ve İsrail dışında Kazakistan, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de yer alıyor.

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu ISRO, uzaya uydu taşıma işlemini diğer ülkelere nazaran çok daha düşük ücretlerde gerçekleştirdikleri için birçok ülkeden kendilerine tekliflerin geldiğini açıkladı.

Twitter’dan attığı mesajda roketin başarılıyla gönderilmesi sebebiyle bilim insanlarını kutlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "ISRO'nun bu üstün başarısı, gök bilim camiamız ve ülkemiz için bir başka gurur verici an. Hindistan, bilim adamlarımızı saygıyla selamlıyor" dedi.

Tek roketle uzaya en fazla uzaya uydu gönderme rekoru, 2014 yılında 37 uydu gönderen Rusya’ya aitti.