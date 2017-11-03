Apple Store'a satılsın diye gelen 300'den fazla iPhone X, daha mağazanın içerisine giremeden çalındı.

Büyük gün geldi ve çok uzun süreden beri herkesin merakla beklediği iPhone X dağıtımına bugün başlandı. Telefonu ön siparişle satın alanların eline önceden geçmeye başlayan cihaz, bugün mağazalarda büyük beklenti duyan hayranlarına ulaştırılıyor. Birçok insan sabırsızlıkla iPhone X’u beklerken CNET ve Amerika yerel basınında ortaya çıkan haberler herkesi şaşırttı. San Francisco’da üç adam Apple Store’a sokulması için gelen 300’den fazla iPhone X cihazını, henüz arabadayken çaldılar.

Rapora göre iPhone X’lar Apple Store’un önüne park etmiş özel bir UPS aracında bulunuyordu. Telefonların arabanın içerisinde kilitli olduğu bir sırada beyaz bir dodge kamyonla gelen hırsızlar, toplamda 313 iPhone X çaldılar.

San Francisco polisine göre toplam maliyeti yaklaşık 370.000 doları bulan bu cihazlar, her biri 999 dolardan başlayacak şekilde farklı depolama seçenekleri ve fiyatlarına sahiplerdi.

CNET’in açıklamasına göre Apple, telefonu önceden sipariş verenlere hızlı bir şekilde iPhone X’u yetiştirecek, ancak uzun kuyruklar oluşturan San Francisco müşterilerinin akıbeti şu an için bilinmiyor. Telefonlar çalınmış olsa da, her telefonun IMEI ve seri numaraları Apple'ın elinde bulunduğu için hırsızların bu telefonları ellerinden çıkarabilmeleri pek mümkün görünmüyor.