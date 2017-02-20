Hitler’in Telefonu, Açık Artırmayla Rekor Fiyata Satıldı!

Nazi’lerin ünlü faşist lideri Adolf Hitler’e ait olan bir telefon, çıkarıldığı açık artırmada 243 bin dolara satıldı.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Chesapeake şehrindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi’nde satışa çıkarılan Adolf Hitler’in meşhur kırmızı telefonu, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından 243 bin dolara satın alındı. Arkasında Hitler’in isminin ve Nazi’lerin sembolünün yer aldığı telefonun açık artırması, 100 bin dolardan itibaren başlamıştı.

Telefon, Sovyet askerleri tarafından Hitler’in 1945 yılında intihar ettiği sığınakta bulundu. Alexander Tarihi Müzayede Evi yetkilileri, Hitler’n ölüm emirlerini bu telefondan verdiğini belirttiler. Telefon, yetkililer tarafından ‘kitle imha silahı’ olarak nitelendiriliyordu.

Açık artırmada telefonu dışında Hitler’e ait olan bir de porselen köpek figürü sergilendi. Figür, 24 bin 300 dolara satıldı.