Hızlı ve Öfkeli'nin Devam Filminde CGI Paul Walker Olabilir

Hızlı ve Öfkeli serisinin yönetmeni F. Gary Gray, yeni filmde Paul Walker'ı CGI'la getirmek istiyor. Eğer beklenilen gerçekleşirse, Paul'u bir kez daha görebileceğiz.

2013 yılında araba kazası geçirerek hayatını kaybeden Paul Walker, arkasında her zaman adıyla anılacağı Hızlı ve Öfkeli serisini bıraktı. Filmde Brian O’Conner’ı canlandıran Walker, 7. filmin çekimleri sırasında öldüğü için filmin bir kısmında CGI tekniğinden yararlanılmıştı. Devam filmlerinde yeniden CGI teknolojisi ile Walker’ı getirirler mi bilinmez, ancak filmin yönetmeni F. Gary Gray böyle bir şeyin olabileceğinin sinyallerini verdi. “Paul’un mirasını en iyi şekilde ele almak için yüzlerce görüşme yaptık” diyen Gray, gelecek filmlerde kısa sürede olsa Paul’u tekrar görebileceğimizin sinyallerini verdi.

Filmin düzenine göre Paul’u rahatlıkla geri getirebilirler. Çünkü filmde Walter’ın karakteri ile eşi Mia(Jordana Brewster) ikinci çocuğunu beklediği için Brian gruptan ayrılarak kendisini çocuklarına adıyor. Bütün savaşın bittiği ve bir aile yemeğine geçildiği sırada Brian’ı CGI’la görebiliriz ve bu sayede dokunaklı bir sahneye şahit olabiliriz.

CGI teknolojisi, son yıllarda iyiden iyiye popüler olmaya başladı. Roque One filminde Grand Moff Tarkin’i CGI tekniği ile görmüştük. Ayrıca yaklaşmakta olan Star Wars filminde Carrie Fisher’ın da CGI tekniği ile hayat vereceği konuşuluyor.

Sizce yeni filmde Paul Walker’ı CGI tekniğiyle bile olsa görmek hoş olur mu?