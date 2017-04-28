Samsung Galaxy S8'in Sanal Home Tuşu Yerinde Duramıyor!

Samsung Galaxy S8'de yer alan sanal home tuşu sürekli hareket ediyor. Üstelik çok mantıklı bir açıklaması var. Helal olsun Samsung!

Samsung, Galaxy S8 ile piyasalara sağlam bir dönüş yaptı ve çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Telefonun bu başarısı ile birlikte bazı sorunlarda patlak veriyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Galaxy S8’in fiziksel tuşu yerine gelen sanal home tuşu hareket ediyor. Üstelik bunu bir hata olduğu için yapmıyor, telefonu güvende tutmak için yapıyor.

Basınca duyarlı tuş, ne olursa olsun ekranın bir parçası ve bu parça sürekli aynı kaldığı zaman bazı sorunları beraberinde getiriyor. LED tabanlı telefonlarda can sıkıcı bir özellik bulunuyor. Eğer bir ekran çok uzun süre tek bir şeyi gösterirse, ekranda bir yanma gerçekleşebilir ve başka bir görüntüye geçtiğinizde bile bıraktığınız ekranı soluk halde görebilirsiniz. Samsung da bu durumla karşılaşmamak için home tuşunun yerini sürekli değiştiriyor. Gün içerisinde baktığınızda bu değişimi fark etmeniz çok zor, ancak ufak pikseller sürekli yer değiştiriyor.

Samsung Hollanda’nın resmi Twitter hesabından doğrulanan bu haber, OLED ekranlar sık rastlanan bir sorunu içeriyor. Samsung’un bunu düşünerek bu özelliği koyması da çok iyi düşünülmüş bir şey diyebilirim. Hayalet görüntü yaratmamak için bunu yapan Samsung’un bu olayını ilk olarak Hollanda’lı GalaxyClub isimli site fark etti. Yayınladıkları fotoğraflarla telefonun home tuşunun net bir şekilde yer değiştirdiğini gösteren ekip, bu olayı aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bildiğiniz gibi telefonlar dışında saatlerin ekranları uzun süreler aynı ekranda kalabiliyorlar. Google’ın Android Wear’ında, ekran arayüzünü ileri ve geri çeken bir kod bulunuyor. Bu kod, “ekran yanması koruması” için yapılan bir ayar ve normal kullanıcıların pek fark edeceği bir durum da değil.

Samsung’u burada ince düşünceli davrandığı için tebrik etmek gerekiyor. Zira film veya dizi gibi ekranın tamamını kullanan videolar izlediğimizde home tuşunun hayaletini görmek can sıkıcı bir durum olabilirdi.