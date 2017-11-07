Holywood Skandalında Ajan İddiası!

The New Yorker'ın iddiasına göre, son dönemlerde taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmeyen ünlü yapımcı Harvey Wrinstein'ın, kendisini suçlayanların arkasına ajan taktığı bildirildi.

Son dönemlerde adı ünlü kadın oyunculara taciz ve tecavüz ettiği iddialarıyla akla gelen Harvey Weinstein ile ilgili mesele hatırlarsanız oldukça büyük çaplı bir noktaya gelmişti. Dolaylı olarak Hollywood içerisindeki bir çok ismin de taciz vakalarını ortaya çıkaran dava, yakın bir zamanda kapanacağa benzemiyor. Şimdi de Oscarlı yapımcı Weinstein'ın kendilerini taciz ve tecavüz etmekle suçlayacak ünlü oyuncuların arkasına ajan taktığı iddia edildi.

The New Yorker yazarı Ronan Farrow'un haberine göre, ABD'li yapımcı Weinstein iddiaları örtbas etmek için özel istihbarat şirketleri Black Cube ve Kroll'dan iki özel ajan tuttu. Black Cube adlı güvenlik şirketinde Mossad'ın da dahil olduğu eski İsrailli istihbarat üyelerinin olduğu belirtiliyor. Habere göre, biri kendisini kadın hakları savunucusu olarak tanıtan iki ajan, iddiaların sahibi kadınlarla buluşarak ağızlarından laf almaya çalıştı.

Sağdan sola: Annabella Sciorra, Rose McGowan ve Rosanna Arquette

Annabella Sciorra, Rose McGowan ve Rosanna Arquette'in özel soruşturmaların hedefinde olduğu iddia edilen habere göre, ünlü oyuncular Weinstein'ı kamuoyu önünde suçlamadan önce, iddiaların önünü tıkayabileceklerdi. Habere göre ajanlar sadece kadınlardan değil gazetecilerden de gizlice bilgi almayı amaçladı.Weinstein'ın 20 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İtalyan aktris Asia Argento, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Eski Mossad ajanları bizi takip mi etmiş? Bu korkunç değil mi?" ifadelerini kullandı.

Argento, başka bir tweet'inde Weinstein'ı tecavüzle suçlayan Sopranos dizisinin yıldızı, oyuncu Annabella Sciorra ve ABD'li oyuncu Rose McGowan'dan da bahsederek "Neden daha önce konuşmadık ki?" diye sordu. Rose McGowan ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ronan Farrow'ın araştırmacı gazeteciliği sayesinde adaletin yerini bulacağını ifade etti.

New Yorker'a konuşan Black Cube şirketi yetkilileri ise, kanunlara ve yüksek etik standartlara uymayı sürdürdüklerini söyleyerek iddiaları reddetti. Yetkililer, Weinstein'la çalışıp çalışmadıklarına ilişkinse bilgi vermedi. Ünlü yapımcıyı suçlayan kadınların sayısı 50'yi aştı. Weinstein ise tüm taciz ve tecavüz iddialarını reddediyor. Hollywood'daki taciz vakası epeyce ilginç bir noktaya gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu davaların sonucu nereye gidecek?