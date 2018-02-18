Hot Weels, Rocket League'in Oyuncak Versiyonunu Yapacak!

Hot Wheels ve Psyonix, Rocket League'in tam oyuncak setini ve oyun için özel ek paketlerini çıkarmak için çalıştıklarını duyurdu.

Rocket League 2015-2016 yılları arasının en zekice işlerinden bir tanesiydi. Çarpışan arabaları futbol ile birleştiren zekice oyun, hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Hiç bir zaman PUBG ya da CS:GO kadar bir ilgiye sahip olmasa da, insanların sık sık arkadaşlarıyla eğlenmek için ilk oyun tercihi olmaya devam ediyor. Ancak bugün size sunacağımız haber, Rocket League'i oynayan herkesin içinden geçen şeyi gerçeğe çevirecek cinsten.

Oyunun yapımcısı Psyonix ve araba oyuncaklarıyla tanıdığımız Hot Wheels, bugün bir duyuru yaptılar. Duyuruya göre iki firma birleşerek Rocket League'in tam oyuncak setini yapmaya hazırlanıyor. Bluetooth sayesinde uzaktan kontrol edilebilecek arabalar, saha seti, şarj standı ve kızıl ötesi sensörlerle golü algılayıp skor tutabilen bir sisteme sahip olacak olan oyuncak seti bu yıl ABD'de gerçekleşecek Toy Fair 2018'de tanıtılacak.

179 Dolar'a satılacak olan oyun setini alana ise, oyun içi özel içerikler ve Hot Wheels DLC'si hediye edilecek. Muhtemelen ülkemize girdiğinde bu oyuncak seti epeyce pahalı olacak. Ancak yurt dışı fiyatı ve setin ne kadar güzel bir masaüstü oyun deneyimi yaşatacağı düşünülürse, gerçek bir fiyat-performans seti gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu set çıksa satın alır mıydınız?