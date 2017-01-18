HTC 10 ve HTC One M9’a Android 7.0 Nougat Geliyor!

Son dönemde artan Android 7.0 Nougat güncelleme furyasına HTC de sonunda müdahil oluyor.

Birçok firma 2017 ile beraber Android Nougat güncellemesine başlamışken bir atak da HTC’den geliyor. Dün Amerika’da One A9 için güncellemeye start veren firma, özellikle merak edilen HTC 10 ve One M9 modellerine ise yapılan açıklamaya göre 2 hafta içinde gerekli güncellemeyi verecek.

Yani 2017’nin Ocak ayı bitmeden Avrupa’daki (buna Türkiye de dahil olacaktır) HTC 10 ve HTC One M9 kullanıcıları merakla bekledikleri Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşmuş olacak. Bizzat HTC’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ürün Müdürü olan Graham Wheeler’dan gelen açıklamayla HTC kullanıcıları da görünüşe göre yeni sürüm için çok beklemeyecekler.