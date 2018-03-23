HTC, İlk Ready Player One VR Uygulamalarını Başlattı

Bir yıldan kısa süre önce, HTC’nin Steven Spielberg’in Ready Player One filmi ile yaptığı sanal gerçeklik (VR) ortaklığı uygulamalarına başlandı.

HTC bugün, ilk üç Ready Player One VR uygulamasını, Viveport mağazasında Vive sanal gözlükleri için piyasaya sürdüğünü duyurdu. Üç stüdyo tarafından bağımsız olarak geliştirilen ilk üç uygulama, yaklaşan filmin VR merkezi için adlandırılan Oasis’in beta sürümünde yer alıyor.

Ernest Cline’ın 2011 yılında yayınladığı kitabına dayanan Ready Player One, klasik video oyunlarına, filmlere, popüler kültüre yoğunlaşan ve yakın gelecekte VR dünyasının gizemlerini açığa çıkarma arayışının bir öyküsüdür.

Filmin, sanal gerçeklik sahnelerinde VR gözlükleri görülmüştü ancak bunun gerçekte kullanılması hala bekleniyordu. Bu bağlamda son zamanlarda adından çokça söz ettiren HTC’nin Arcade Saga Smash da dahil olmak üzere 29 Mart’a kadar, en az beş tane oyunda yer alması bekleniyor. Sanal gerçeklik gözlükleri hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Daha önce deneme fırsatı buldunuz mu?