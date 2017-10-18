HTC U11 Plus, Android Oreo ile Geekbench'te Göründü

Gizemli HTC akıllı telefonu, Geekbench'te U11 ile aşağı yukarı aynı puanları aldı ve Android Oreo çalıştırıyor.
Cihaz, Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 835'e ve 4 GB RAM'e sahip olarak sistemde görünüyor. Cihaz Android 8.0 Oreo yüklü, bu sebeplerden ötürü en büyük tahminimiz cihazın 2 Kasım'da tanıtılması beklenen HTC U11 Plus olduğu yönünde.
Cihazın en çok dikkat çeken yanı diyebileceğimiz özelliği 4 GB RAM denilebilir. HTC U11'de olduğu gibi 4 ve 6 GB'lık RAM kapasitesine sahip iki farklı varyantla gelebilmesi mümkün olan akıllı telefon, çerçevesiz bir dizayn anlayışıyla HTC'nin bu alandaki zayıflığını dengeleyecektir diye düşünüyoruz.