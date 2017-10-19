HTC U11 Plus'ın Göz Kamaştıran Tasarımı Ortaya Çıktı!

HTC'nin yeni amiral gemisi U11 Plus'a ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Cihaz arka panelinde ‘Liquid surface technique’ denilen ve cihazın ayna gibi görünmesini sağlayan özel bir tasarıma sahip.

HTC’nin 2 Kasım’da tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi U11 Plus’a ait ilk görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Couponraja’a adlı YouTube kanalında paylaşılan konsept görüntüler, OnLeaks’in teknik çizim sızıntılarına dayanılarak oluşturuldu. Dolayısı ile HTC’nin yeni akıllı telefonuna en yakın görüntülerin bunlar olduğunu söyleyebiliriz.

Görüntüler, HTC’nin U11 Plus’ın arka paneli için ‘Liquid surface technique’ adı verilen yumuşak bir tasarım anlayışı izleyeceğini gösteriyor. Cihazın ekran çerçeveleri bir önceki nesle göre incelmiş olsa da hala Galaxy S8 ve LG V30 gibi rakiplerine göre kalın olduğunu söyleyebiliriz.

U11 Plus ile birlikte HTC de 3.5mm kulaklık girişine veda ediyor. Eğer kablosuz bir kulaklık kullanmıyorsanız bir USB Type-C dönüştürücü alsanız iyi olacak. Cihazın arkasında tek bir kamera bulunuyor ve hemen altında parmak izi tarayıcısı konumlandırılmış.

HTC U11 Plus’ın 4 ya da 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihaz 2017 model diğer amiral gemilerinde olduğu gibi 64 ve 128GB depolama alanı ile gelecek. Cihaz, gücünü Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835’ten alacak.

U11 Plus, rakiplerine göre kalın ekran çerçevelerine sahip olmasına rağmen büyük ekranlı olmaktan çekinmiyor. Cihaz, 6 inç büyüklüğünde ve QHD çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Hal böyle olunca cihazın boyu 15 santimetrenin üzerinde oluyor. Ayrıca bazı söylentilere göre HTC’nin yeni amiral gemisi, 4000mAh bataryaya sahip olacak.