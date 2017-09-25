Huawei Mate 9, Android Oreo Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Huawei Mate 9 kullanıcılarına müjdeli bir haberimiz var. Yapılan bir sızıntıya göre Mate 9 kullanıcıları, Android Oreo güncellemesine çok yakında kavuşacaklar.

Huawei Mate 9 için Android 8.0 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ortaya çıktı. Yapılan sızıntıya göre Mate 9 kullanıcıları, çok yakında muradına erecekler.

Mate 9 için yeni Android güncellemesi üzerinde çalışan yetkililer, önümüzdeki ay içerisinde Android Oreo güncellemesini kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

Bildiğiniz üzere Huawei Mate 9, Android 7.0 güncellemesi ile satışa sunulmuştu. İlk olarak son Android güncellemesini üst düzey telefonunda sunacak olan Huawei, Mate 10'u 16 Ekim'de gün yüzüne çıkartacağını doğrulamıştı.

Android 8.0'ı Mate 10 ile kullanıcılara servis edecek Huawei'nin, amiral gemisinin çıkışından çok kısa bir süre sonra Mate 9 için de Android 8.0 güncellemesini sunacağı tahmin ediliyor. Tahminen Kasım ayının başına doğru yeni güncellemeyi sunmayı hedefleyen teknoloji devi, bununla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.