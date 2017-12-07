Huawei Mate 9 ve Mate 9 Pro için Android 8.0 Oreo Yayınlandı!

Huawei, geçtiğimiz yılın amiral gemileri Mate 9 ve Mate 9 Pro için EMUI arayüzü ile birlikte Android Oreo güncellemelerini dağıtmaya başladı.

Huawei, Mate 9 ve Mate 9 Pro için yaklaşık iki ay önce Android Oreo beta sürecini başlatmış ve güncellemenin en kısa sürede kullanıcılara yayınlanacağını açıklamıştı. Huawei kullanıcılarının heyecanla beklediği güncelleme nihayet dağıtılmaya başlandı.

Huawei’nin yeni EMUI 8.0 arayüzü ile birlikte yayınlanan Android 8.0 Oreo güncellemesi, ilk olarak Huawei’nin anavatanı olan Çin’de dağıtılmaya başlandı. Ancak birkaç hafta içinde global pazardaki diğer kullanıcılar da Android Oreo güncellemesini alacaklardır.

Yeni EMUI 8.0 arayüzü, Huawei’nin son amiral gemileri olan Mate 10 ve Mate 10 Pro’da bulunan bazı özellikleri Mate 9 ve Mate 9 Pro’ya getiriyor. Bu özelliklerin içinde bazı yapay zeka ile bağlantılı özellikler, bir dijital asistan ve daha fazlası bulunuyor.

Dahası, Mate 10 ve Mate 10 Pro’da ön yüklü olarak gelen projeksiyon masaüstü modu da yeni EMUI 8.0 ile birlikte Mate 9 ikilisine geliyor. Artık Mate 9 ve Mate 9 Pro sahipleri daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyduklarında cihazlarını bir ekrana yansıtabilecekler.

Artık gözler Huawei P10 ve Honor V9 modelleri için yayınlanacak Android Oreo güncellemesine çevrilmiş durumda, fakat güncellemeler hala beta sürümünde. Bu yüzden kullanıcıların yeni Android sürümü için bir süre daha beklemeleri gerekecek.