Huawei, P10'daki Üretim Hatasını İtiraf Etti!

Çinli teknoloji devi Huawei, üretim bandında yaşadığı sorunlardan dolayı Huawei P10 modelinde bazı farklı bileşenleri kullandığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Huawei P9 modeliyle akıllı telefon dünyasında hızlı bir yükselişe geçen ve bu yıl da bu yükselişini P10 modeliyle destekleyen Huawei, Huawei P10 sahiplerini şaşırtacak bir itirafta bulundu.

Huawei tarafından yapılan açıklamada Huawei'nin bileşen tedarik ettiği bazı üreticilerin problem çıkararak Huawei'ye beklenen ürünleri tedarik etmediğini bu nedenle bazı modellerde farklı bileşenler kullanıldığı söylendi. Huawei daha önce bu sebeple tepkiler çekmişti bu nedenle de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapma durumunda kaldı.

Açıkçası Huawei'nin izlediği bu yol pek masum değil. PhoneArena'nın haberinde belirtilen detaylara göre bazı modellerde UFS 2.1 depolama standartı yerine eMMC 5.1 standartı ya da LPDDR4 RAM yerine LPDDR3 RAM kullanılıyor ve bu durum da farklı Huawei P10 cihazları arasında gözle görülebilir bir performans farkı açığa çıkarıyor.

Huawei'nin bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı belli değil ancak telefonların performans tarafında fark yaşamasına rağmen aynı fiyattan satılması yine Huawei'nin tepkilerin hedefi olmasına neden oluyor. Huawei P10, hem şık tasarımı hem de oldukça başarılı Leica lensli çift arka kamerası ve ön kamerasıyla üst seviye bir deneyim vaat ediyor. Her şey Huawei için yolundayken böyle bir adım atılması pek de iyi olmamış. Umarız Huawei en kısa sürede konuya bir çözüm getirir.