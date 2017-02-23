Huawei P10 Tüm İhtişamıyla Sızdırıldı

Şimdiye kadar flu görselleri sızan cihazın resmi görüntüleri geldi! Detaylar haberimizde...

MWC 2017 yani Mobil Dünya Kongresi yaklaştıkça sızıntlar da artmaya başladı. Çin menşeili teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisini internet medyasına sızdırdı. Evan Blass (@evleaks) tarafından yayımlanan sızıntı, Huawei P10'un gerçek ve resmi görüntülerini gösteriyor.

Görüldüğü gibi P10'un selefinden neredeyse hiçbir farkı yok. Arka tarafında çift Leica lensli kamera kurulumunu gördüğümüz Huawei P10'da parmak izi okuyucusu arka taraftan ön tarafa taşındı. Yeni parmak izi sensörü Home düğmesinin hemen alt tarafında konumlandırıldı. 5.2 inçlik Quad HD ekrana sahip olacak telefon, Huawei'n kendi üretimi olan Kirin 960 işlemcisinden güç alacak. Telefonun daha büyük, 5.5 inçlik bir sürümünün olması da bekleniyor.

Yukarıya eklediğimiz haber de bu sızıntı gibi @evlaks hesabı tarafından sızdırıldı. Şimdiye kadar hep flu fotoğraflarını gördüğümüz Huawei P10, tüm ihtişamıyla gözlerimizin önünde. Cihaz hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın!