MWC 2017’deki tanıtımına saatler kalan Huawei P10’un basın görselleri sızdırıldı. Telefonun öne çıkan birkaç özelliğine de vurgu yapılan basın görsellerinde telefonun renk seçenekleri görülüyor.

Bugün MWC 2017’de tanıtılacak olan ve merakla beklenen Huawei P10’un basın görselleri sızdırıldı. Görseller, telefonun renk seçeneklerinin yanı sıra, bazı öne çıkan özelliklerini de ortaya çıkarıyor.

Buna göre telefonun yeşil, kırmızı altın, grafit siyah, gümüş, parlak mavi ve parlak altın olmak üzere 6 farklı renk seçeneği bulunacak. Bu renk seçenekleri arasında özellikle yeşil rengin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Huawei P9 da ilk olarak 6 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz eylül ayının başında ise renk seçenekleri arasına kırmızı ve mavi eklenmişti.

Bununla birlikte görsellerde Huawei P9’dakinin aksine telefonun ön tarafında yer alacak olan parmak izi tarayıcısının minimalistik tasarımına, telefonun inceliğine ve de 5,1 boyutundaki full HD ekrana vurgu yapılmış.

Huawei P10’nun tanıtım etkinliğinin Huawei’nin Youtube ve Periscope kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağını belirtelim. Tanıtım etkinliği, Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.