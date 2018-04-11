Huawei P20 Pro'nun En İyi Kameraya Sahip Olduğunun Kanıtı!

Huawei P20 Pro'nun üç arka kamerası ile en iyi kamera performansını sunduğu kabul edilen bir gerçek. Fakat kameraların arkasındaki teknoloji, kağıt üzerindeki değerlerin ne ifade ettiğini daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 Pro, gerek kağıt üstündeki değerleri, gerek DxOmark puanı, gerekse kamera test sonuçları ile en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu gösteriyor. Fakat hepimiz biliyoruz ki sentetik testler ya da kağıt üzerindeki sonuçlar çoğu zaman günlük hayattaki deneyimlerimiz ile tutarlı olmaz. O halde Huawei P20 Pro’nun neden rakiplerinden daha iyi bir kameraya sahip olduğunu derinlemesine inceleyelim.

Huawei P20 Pro’nun ana satış noktası 40 megapiksel çözünürlüğündeki birincil arka kamerasıdır. Bu kamera, Quad Bayer filtresi kullanan 1/1.7 inçlik rakiplerine göre son derece büyük bir sensöre sahiptir. Standart Bayer filtresinde her pikselin yanında farklı rengi algılayan bir piksel bulunurken, Quad Bayer filtresinde aynı rengi algılayan pikseller dörtlü gruplar halinde hizalanmaktadır.

Bu teknoloji, fotoğrafları daha doğru renklerle fakat daha az ayrıntılı alacağınız anlamına geliyor olabilir. Fakat P20 Pro’nun kamerası, fotoğrafları hem uzun pozlama, hem de kısa pozlama olarak çekmektedir. Bu da çekilmek istenen fotoğrafın hem yüksek netlikte, hem de canlı renklere sahip olmasını sağlar. Standart bir akıllı telefon ise bunu HDR modu ile gerçekleştirir. İlk fotoğraf çekilir, işlenir ve ardından ikinci fotoğraf çekilir. Bu işlem, P20 Pro’nun kamerası ile kıyaslandığında hem daha uzun süre alır, hem de hareketli bir nesne varsa fotoğrafın bozulmasına neden olur.

Bir de yakınlaştırma konusu var elbette. Çoğu kişi Huawei P20 Pro’nun yakınlaştırma yeteneklerini 40 megapiksellik ana kamerasına borçlu olduğunu düşünür. Gerçek şu ki; Huawei P20 Pro, 10MP çözünürlükte daha iyi bir yakınlaştırma yeteneği sunuyor. Peki nasıl? P20 Pro’nun 8MP’lik telefoto kamerası, 27 mm odak uzaklığına sahip olan diğer iki kameranın aksine 80 mm odak uzaklığına sahiptir. Bu da x3 optik yakınlaştırma gerçekleştirmenize izin verir. Telefoto kameranın bu yeteneği, 40MP’lik ana kamera ile birleşince de size fotoğraf çekimi esnasında x5 hibrit yakınlaştırma sunmuş oluyor. Çekilmiş bir fotoğrafı yakınlaştırmaya çalışmaktan kesinlikle daha iyi.

Peki monokrom kamera ne işe yarıyor? Tahmin edebileceğiniz gibi monokrom kameranın piksellerinin renk ayırt etmek gibi görevleri bulunmuyor. Dolayısı ile ışığı mümkün olduğunca fazla almakla yükümlüler. Monokrom kamera ışığı daha fazla aldığı için düşük ışıkta daha kaliteli, ancak siyah-beyaz görüntüler elde eder. Çoğu kişi ise bu noktada renkli görüntüleri tercih etmektedir. Bu nedenle monokrom kameranın elde ettiği görüntü, RGB kameranın elde ettiği görüntü ile birlikte işlenir ve ortaya başarılı bir düşük ışık performansı çıkar.

Kağıt üzerindeki verileri bir kenara bırakıp Huawei’nin kullandığı teknolojileri inceleyince de görüyoruz ki P20 Pro, kamerasında barındırdığı teknolojiler ile rakiplerinin bir adım önünde bulunuyor. P20 Pro’nun biz tüketiciler için en büyük artısı ise önümüzdeki dönemde tanıtılacak akıllı telefonların P20 Pro’yu geçmek için sınırları zorlayacak olmaları.