iPhone X vs Huawei P20 Pro Hız Testi Karşılaştırması!

iPhone X’la Huawei P20 Pro karşı karşıya geldi. P20 Pro, iPhone X karşısında oldukça başarılı bir sonuç aldı.

Dünyanın en büyük 3 akıllı telefon üreticisinden biri olan Huawei’nin yeni çıkardığı akıllı telefon P20 Pro ile Apple’ın geçen sene çıkardığı iPhone X karşı karşıya geldi. Ünlü YouTuber SuperSaf TV tarafından hazırlanan videoda, her iki telefonun da kıran kırana mücadele ettiği görülüyor. Yapılan testlerde bazı durumlarda Huawei P20 Pro önde gelirken bazı durumlarda iPhone X’un başarılı olduğunu görüyoruz.

Yapılan testte, hangi telefonun daha hızlı olduğunu görmek için 16 uygulama ve oyun açıldı. Bunun sonucunda Huawei P20 Pro’nun özellikle sosyal medya tarafında daha hızlı olduğu gözlemlenirken, çoklu çekirdeğe ihtiyaç duyan oyunlarda iPhone X’un bir adım önce olduğu gözlemlendi.

Huawei’nin amiral gemisi yüksek RAM kapasitesi sayesinde oyunları ve uygulamaları arka planda tutmayı başardı, bu sayede uygulamanın yeniden açılma durumunda daha hızlı reaksiyon gösterdi. iPhone X ise, uygulama ve oyunların çoğunu yeniden yüklediği için daha geç açıldı. Apple cihazlarının tüm oyun ve uygulamaları aynı anda RAM’inde tutamadığı için ikinci açılışlarda Huawei P20 Pro’nun gerisinde kaldı. iPhone X’da sadece 3GB RAM bulunurken, Huawei P20 Pro’da 6GB RAM bulunuyor.

iPhone X’un kasasının altında A11 Bionic yonga seti bulunuyor. Huawei’nin yeni canavarı P20 Pro’da ise Honor View 10’da da gördüğümüz sekiz çekirdekli Kirin 970 yonga seti bulunuyor. Nöral işleme yeteneğine sahip bu yonga seti, yapay zeka sayesinde çok daha hızlı sonuçlar oluşturabiliyor.

Apple’ı her zaman Samsung’la yarıştırıyor olsak da, Huawei’nin de bu yarışta yer aldığını, hatta belki de Android cephesini sırtlayacak donanımlara ulaştığını kabul etmemiz gerekiyor.