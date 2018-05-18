Dünyanın İlk Galaksi Kataloğu Oluşturuldu!

NASA ve uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler ile dünyanın ilk galaksi kataloğunu oluşturmayı başardılar.

Dünya atmosferi, UV ışınları ciddi bir şekilde filtrelemektedir. Bu nedenle astronomların yer yüzünde bulunan teleskoplar ile yıldızların ve galaksilerin UV ışınlarını takip etmeleri mümkün olmuyor. Fakat atmosferin üzerinde bulunan Hubble Uzay Teleskobu, kozmik anlamda yakın evrenin tüm nesnelerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilir.

Legacy ExtraGalactic UV Survey (LEGUS) olarak adlandırılan projede dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip, Hubble Uzay Teleskobu'nun en yeni gözlemlerini, arşivlerde bulunan gözlemlerle bir araya getirerek bir yıldız ve galaksi kataloğu oluşturmayı başardı.

Buradaki asıl önemli nokta, söz konusu kataloğun UV ışınlarının gözlemlerini de içeriyor olması. Zira araştırmaya liderlik yapan Massachusetts Üniversitesi’nden Daniela Calzetti’ye göre yıldızları UV ışınları ile gözlemlemek, onların yapılarını, oluşumlarını ve yaşlarını öğrenmek açısından büyük önem taşıyor.

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden Elena Sabbi ise evrende yer alan ışığın büyük çoğunluğunun yıldızlardan geldiğini, fakat buna rağmen yıldızların yapılarını tam olarak bilmediklerini söyledi. Yıldızları yaydıkları UV ışınları ile incelemek ise yapılarını öğrenmek açısından bir anahtar niteliği taşıyor.

Örnek vermek gerekirse; herhangi bir araç kullanmadan görebildiğimiz yıldızların yaşı bir milyon ile birkaç milyar arasında değişebilmektedir. Dolayısı ile normal görüşte yıldızların yapısını bırakın, yaşını dahi öğrenemeyiz. Fakat yıldızların yaydıkları UV ışınlara baktığımızda yaşı 1 ile 100 milyon arasında değişen yıldızların açık bir şekilde parladığını görürüz.