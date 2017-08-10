Geçtiğimiz yıllarda iCloud hesabının hacklenmesi sonucu birçok özel fotoğrafı yayınlanan Jennifer Lawrence, Vogue dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

2014 yılı, Jennifer Lawrence başta olmak üzere birçok ünlü kadın için kabus gibi geçmişti. Hackerlar, Lawrence ve bazı ünlü kadınların iCloud ve e-posta hesaplarına sızmış, ele geçirdikleri özel fotoğrafları internet ortamında yaymışlardı. Peşini bırakmadığı bu olayı hukuki boyuta taşıyan Lawrence, avukatları aracılığı ile suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayın ardından 3 yıl geçti, fakat Lawrence’ın yaşadığı psikolojik travma hala tazeliğini koruyor. En azından Vogue dergisine verdiği demeçten böyle olduğunu anlayabiliyoruz. Lawrence, olayla ilgili şunları söylüyor: "Eğer mükemmelseniz mahremiyetinize sürekli saldırılmasını sorun etmeyebilirsiniz. Ama eğer insansanız korkunç bir durum. (…) Tüm dünyanın sizi yargıladığını düşünmek korkunç."

Artık paranoyaklık evresine geçtiğini, menajeri aradığında dahi her seferinde tetikte olduğunu söyleyen Lawrence, "Her seferinde 'Eyvah, şimdi ne oldu?' diyorum. Ortada hiçbir şey yokken bile." diyor.

O dönem yaşananları yalnızca skandal olarak tanımlamayan, ‘bu bir cinsel suç’ diyen Lawrence, fotoğrafları uzaktaki sevgilisine göndermek için çektiğini söylemişti.