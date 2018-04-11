140'tan fazla ülkeye dizi ihracat eden Türk Dizileri, devletten maddi destek almaya başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yeni sinema ve telif hakları yasa taslaklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Taslak aşamasında olan yasa onaylanırsa, 140’tan fazla ülkede gösterilen ve ülkemize milyonlarca dolarlık gelir sağlayan Türk dizileri için devlet tarafından maddi destek sağlanacağı duyuruldu.

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Kanunu’nda değişiklik yapılacağını duyuran Bakanlar Kurulu, sinema taslağı ve telif haklarına yönelik düzenlemelerin en yakın zamanda meclise sevk edileceğini belirtti.

Hazırlanan taslağa göre; sinemada uzun metraj, ilk yönetmen, belgesel, animasyon, kısa film, senaryo, Ar-Ge ve yapım sonrası başlıkları altında verilen teşviklere 5 yeni madde eklenecek. Ortak yapımlar, yabancı film yapımları, çekim sonrası yapımları, yerli film yapımları ve yerli dizi yapımlarına sağlanacak desteklerle ülkemiz sinema alanında daha çok ön plana çıkartılacak.

Meclise gitmeye hazırlanan taslakta, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlanması, film turizminin geliştirilmesi amacıyla yabancı filmlere yönelik de bir takım yatırımlar olacak. Ülkemizin turizmine katkı sağlayacak yabancı filmlerin bütçelerinin yüzde 30’u ülkemiz tarafından ödenecek. Bu taslak kabul edilirse, “yabancı filmlere destek oranı” Fransa, Estonya, Macaristan ve Güney Kore ile aynı seviyeye ulaşacak.

Türk Dizilerine Tam Destek

Bakanlık, ülkemizde çekilen ve 140’dan fazla ülkeye ihraç edilerek 350 milyon dolardan fazla gelir elde eden Türk dizilerine de destek verecek. ABD’den sonra ihracat konusunda 2. sırada yer aldığımız dizi projelerinin daha kaliteli ve daha yüksek bütçeli olması sağlanacak.

Türk dizilerine destek verilmesi için, bu dizilerin yurt dışında yayınlanma şartı bulunuyor. Yurt dışında Türkiye’yi tanıtıp ülke ekonomisine katkı sağlayacak diziler bu haktan faydalanabilecek.

“Telif Hakem Kurulu” Kurulacak

Son yıllarda tüm dünyanın en büyük sıkıntılarından olan “telif hakkı” konusunda çalışmaların daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi için bir telif hakem kurulu kurulacak. Bu kurulun dijital korsanlıklara karşı mücadele vermesi bekleniyor.