İki Adımda Ekran Kartınızı Nasıl Daha Güçlü Hale Getirebilir

Bu başlık altında para dahi harcamadan ekran kartınızın özelliklerini nasıl üst seviyeye çekebileceğinize dair size rehber olmaya çalışacağız.

Bir bilgisayar için alınan yeni ekran kartının, oyuncular nezdinde ne kadar heyecan verici olduğunu nasıl bir haz verdiğini biz de yakından biliyoruz. Fakat gerek ekonomik şartlar, gerekse sürekli gelişen oyun yapısı bazen bu tür bir harcamayı gereksiz kılabiliyor veya en azından bu tür bir alışverişi biraz daha ertelemeniz daha sağlıklı olabiliyor. Bugün size yeni bir ekran kartı almadan ekran kartınızın gücünün potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağız; hazırsanız başlayalım.

Eski Sürücüleri Mutlaka Silin

Ne kullanıyor olursanız olun sürücülerinizi doğru olarak sıralamanız ve eski sürücülerden kurtulmanız gerekiyor, yükseltme esnasında bunları yapmadığınız takdirde ekran kartınızın performansına dair karışıklıklar yaşayabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Bunu nasıl yapacağınıza gelirsek PC arama çubuğunuza Aygıt Yönetici yazarak aşina olduğumuz alana ulaşarak, Ekran Bağdaştırma Ayarlarından mevcut grafik kartınıza sağ tıklayın. Silme opsiyonunu seçerek ardından yeni driver’ı kurun.

2. Yeni ve Güncel Son Sürümü Yükleyin

Bu tür güncellemelerin amacı temel olarak elinizdeki cihazın en konforlu şekilde maksimum işlevsellikle kullanılmasına dayanır. Kısacası iyi bir performans için bu tür güncellemeleri yakından takip etmeniz şart. Üstelik bu tür güncellemeleri yüklemek hiç de zor değil tek yapmanız gereken basit talimatları yerine getirmek, bu tür güncellemeler kesinlikle gözünüzde büyümemeli.

Son sürüm NVIDIA sürücülerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Son sürüm AMD sürücülerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Birçok bilinçli kullanıcı tarafından bilinen bilgiler olsa dahi bilgisayarınızın oyun performansı konusunda maksimum önem taşıyan bu konuyu sizlere hatırlatmakta fayda görüyoruz. İyi oyunlar, GG Easy.