İkna Kabiliyetinizi Artıracak 8 Psikolojik Yöntem

İkna kabiliyeti, pek çok insanın sahip olmadığı bir özellik. Fakat bu kabiliyete ulaşmak için kullanılabilecek bazı psikolojik ipuçları bulunuyor.

İkna kabiliyetinizi artırmak istiyorsanız, psikolojiden biraz destek almak oldukça faydalı bir karar olabilir. Bu amaçla kullanabilecek birbirinden etkili psikolojik yöntemler bulunuyor.

Bir ürünü satmak için "tuzak seçenek" kullanın.

İki seçenek arasından pahalı olanı satmanın yollarını arıyorsanız, ortaya bir seçenek daha koymalısınız. Bu seçenek pahalı olanla aynı fiyata sahip olmalı; fakat daha az özellik sunmalı. Bu durum insanlara üçüncü seçeneği daha mantıklıymış gibi gösteriyor ve ona yönlendiriyor.

İnsanlarla rahat edecekleri ortamlarda buluşun.

Özellikle bir anlaşma yapmak üzereyseniz, ofiste buluşmak yerine bir kahve dükkanına gidebilirsiniz. Ofis gibi ortamlar insanlara kendilerini daha hırslı hissettirir, bu da savunma modunda olmalarına ve anlaşma için daha fazla direnmelerine neden olur. Onun yerine daha arkadaş canlısı bir ortam, karşınızdakinin anlaşmaya daha meyilli olmasını sağlar.

İnsanların vücut dillerini kopyalayın.

Karşınızdakinin vücut diline dikkat edip aynı hareketleri ve duruşu sergilediğinizde, o kişiye daha samimi ve yakın geleceksiniz. Bu da sizi sevmesine ve önereceğiniz veya söyleyeceğiniz şeylere daha kolay ikna olmasını sağlayacaktır.

Biriyle tartışırken eğer zıt fikirlere sahipseniz, konuşmanızı hızlandırın.

Hızlı konuşmanız karşınızdaki kişinin söylediklerinizi düşünmek için daha az zamana sahip olması anlamına gelecektir, bu da fikirlerinizin zıttını üretme ihtimallerinin daha düşük olmasını sağlar. Eğer sizle aynı fikirdelerse, konuşmanızı yavaşlatmanız kafalarının karışmaması için daha faydalı olacaktır.

Gerekiyorsa kafa karıştırıcı yöntemler izleyin.

Örneğin birilerine bir şey satmaya çalışıyorsanız, fiyatını 3 TL yerine, 300 kuruş olarak söyleyebilirsiniz. Karşınızdaki kişi, kuruşla düşünmeye alışık olmadığından 300 kuruşu algılamakta daha güçlük çekecektir.

Ofisinizdeki görsel ögeleri düzenleyin.

Örneğin ofis odanızda göz resimleri bulunursa, bu durum bilinçaltında karşınızdaki insanlara izleniyormuş hissi uyandırır. Bu durum da konuşmanız sırasında sarf ettikleri cümlelere daha bağlı kalmalarını sağlar. Aynı şekilde bir ayna bulundurmanız da aynı etkiyi yaratacaktır.

Fiil yerine isim kullanmak, doğru kullanıldığında karşınızdakini etkilemenizi sağlar.

Bu durum karşınızdakine bir gruba ait olduğu hissini yaratır. Örnek vermek gerekirse; biri hakkında "Düzenli spor yapar" diye bahsetmektense, "Sporcu bir insan" demeniz kendisini daha iyi hissettirecektir.

Karşınızdakinin ne vereceğine değil, ne alacağına odaklanın.

Bu duruma da telefon örneği üzerinden yaklaşalım. Birine telefonunuzu satmaya çalışırken, "Telefonu 800 liraya alabilirsin." demek yerine "800 liraya telefonu alabilirsin." demek göründüğünden çok daha büyük bir pozitif etki yaratacaktır.