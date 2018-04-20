2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay, 'İletee' isimli milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve arama uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde teknoloji alanında getirilmesi gereken yerli ve milli çözümler hakkında konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay, donanım üretimi ve kendi geliştirdikleri milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve arama platformu hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

Donanım üretimi konusunda rekabetçi bir konumda olmanın öneminden bahseden Atalay, ‘’Üretimde miktar önemli. Bir üründen 100 tane yapmakla 100 milyon tane yapmanın maliyeti aynı değil. Çin'de üretim maliyetinin daha ucuz olması nedeniyle doğal olarak donanım üretimi de oraya kaydı.’’ derken, üretimi Çin’in tekeline bırakmanın tehlikelerinden de şu cümleler ile bahsetti:

‘’Bugün Türkiye'deki haberleşme teknolojileri altyapılarının tamamına yakını Çinli firmaların tekelinde. O firmaların ürünlerine yapılacak uzaktan bir müdahaleyle Türkiye'nin bütün haberleşme altyapısı susturulabilir. Eskiden şebekelerimizde çok fazla üreticinin ürünleri vardı, Avrupa'dan Amerika'dan, Uzak Doğu'dan ama bugün Türk telekomünikasyon sektörü neredeyse tekel olarak Çin firmalarının ürünlerinin hakimiyeti altında ve bu bir risk. Bunu çeşitlendirmek, içine mutlaka yerli unsurlar koymak lazım. Biz teknoloji altyapımızda ne oranda, kime bağımlıyız, o bağımlılığı azaltmak ve yaratacağı tehlikeleri gidermek için yapabileceklerimizi yapıyor muyuz? Şu anda bence bu kararın verilmesi lazım.’’

Türkiye’nin siber güvenlik alanında yasal zemin ve kurumsal yapılar olarak iyi durumda olduğunu fakat hiçbir zaman %100 güvenliğin mümkün olmadığını dile getiren Atalay, siber güvenliğin milli güvenlik konusunda önemli bir yer tuttuğunu ve Türkiye’nin çok acil 15 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyduğunu söylerken, ‘’Mevcut durumla 15 bin uzman ihtiyacını 15 senede tamamlayamayız. O zaman belki bu açığımız 50 bine çıkacak.’’ diye ekledi.

Alternatif bir sosyal medya platformu oluşturmanın kolay olmadığını dile getiren Atalay, ‘’Türkiye'deki herhangi bir firmanın bir Facebook yapmasına engel hiçbir şey yok ama Facebook'u Facebook yapan oradaki 1.5 milyar kullanıcı.’’ dedi. HAVELSAN olarak mevcut en gelişmiş teknolojileri kullanarak milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve arama uygulaması geliştirmek için çalıştıklarını dile getiren Atalay, ‘’İletee adını verdiğimiz platformda WhatsApp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak. Mobil iletişim platformumuzun sunucuları Türkiye'de olacak.’’ dedi.

İletee’nin akıllı telefonun içindeki güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağını açıklayan Atalay, ‘’Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse ya da hacklense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Atalayın açıklamalarına göre İletee’nin mesaj, sesli görüşme, görüntülü görüşme, e-posta, konum paylaşma, görüntüleme, not alma ve saklama gibi özellikleri bulunacak ve bu özellikler tamamen güvenli bir şekilde kullanılabilecek.