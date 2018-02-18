20 Şubat'ta çıkacak olan "MonteCrypto: The Bitcoin Enigma" adlı bulmaca oyunu, oyunu ilk bitirene 1 Bitcoin ödül verecek.

Puzzle tipi oyunları sevenlerden misiniz? Özellikle de zorlayıcı olanlarını.. Size çok güzel bir haberimiz var. Gem Rose Accent adlı bir stüdyo "MonteCrypto: The Bitcoin Enigma" adlı bir oyun duyurdu. 24 ayrı bölüm bulmacasından oluşan oyun, bir de oldukça güzel bir ödülle birlikte geliyor.

2 Dolar gibi oldukça uygun bir fiyatla piyasaya çıkacak olan oyunda ise stüdyo, oyunu ilk bitirene tam 1 Bitcoin ödül verecek. Kripto paralarla ilgili bir konuya sahip olan oyun tek kişilik veya çoklu oyunculu (co-op) olarak oynanabiliyor. Muhtemelen ülkemizde de oldukça uygun fiyata satılacak olan oyunun ise ödülü gerçekten tatmin edici sayılır. Şu anda 1 Bitcoin bildiğiniz gibi 10 Bin Dolar civarında(Tabii oyun çıkana kadar değeri ne olur bilinmez).

20 Şubat yani bu haber yazıldıktan iki gün sonra piyasaya çıkacak olan oyunun, fragmanına hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çıktığı tarihte oyunu satın almak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden Steam sayfasına gidebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Çıktığı zaman bu oyunda ödül alma şansını değerlendirecek misiniz?