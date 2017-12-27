Sinema, insanoğlunun geliştirdiği en büyük görsel iletişim araçlarından birisidir. Bir izlerken bilinç altımızdaki dünyayı kontrol altın almaya çalışan ya da mesajların gizlendiği ögeler karşımıza çıkar.

Filmler çoğu zaman insanların kendilerini rahatlatmak için izledikleri içerikler haline geldiler. Fakat sinema çok geniş çaplı bir sanat ve toplumlar üzerindeki etkisi yıllardır araştırmacıların konusu haline geliyor.

Fight Club filminde bazı yerlere gizlenmiş 25. kare efsanelerini hatırlarsınız. Eğer hatırlamıyorsanız ya da filmi izlemediyseniz, bu konuda bozuşuruz. Zira sinema açısından bir dönüm noktası olan pek çok teknik -tıpkı 25. kare gibi- bu filmde uygulanmıştır.

Sinema filmleri sadece kara kuru mesajlar vermekle uğraşmaz. Her sahnesinin ilmek ilmek işlendiği onlarca şaheser var. Hatta Otomoatik Portakal filmindeki yağlı boya tabloların seçimi ve sahnelerde kullanımı yüzünden çekimlerinin 3 yıl kadar uzatıldığı biliniyor. Yani anlayacağınız, senaryoyla ya da oyunculukla bu iş bitmiyor.

İşte muhtemelen gözünüzden kaçan 8 farklı film ve mesajları:

1. Simpsons:

Simpson ailesi sadece komedinin değil, çeşitli komplo teorilerinin de odağında bulunan en uzun soluklu televizyon dizisinin biricik kahramanları oldular. Sinema filmleri, video oyunları bile çıkartıldı. Peki yukarıdaki tanrı figürünün parmaklarına hiç dikkat etmiş miydiniz? Bu karakterin haricinde diğer bütün karakterlerin ellerinde 4'er parmak bulunuyor.

2. Fight Club:

Bu fim üzerine psikoloji, sosyoloji, iletişim, sinema bilimi, reklamcılık alanında sayısız akademik tez yazıldı. Fazla uzatmadan tüketim kültürünün yerden yere vurulduğu bu yapımda, o kültürün en büyük markalarından birisi olan Starbucks'ın bayağı bir şekilde bilinç altımıza işlendiğini belirtelim. Sayısız sahnede gözüken bu bardaklar bugün hayatımızın da bir parçası haline geldiler. Film ise 1999 yılında vizyona girdi.

3. Otomatik Portakal:

Sinema dediğinizde aklınıza onun asi çocuğu Stanley Kubrick gelmeli. Kendisinin hala birer kült olarak anılan iki filmi 2001: Bir Uzay Macerası ve Otomatik Portakal yapımlarını izlemeyenler çok şey kaçırıyorlar. Filmler eski olsalar da unutulmazlar. Bu arada yukarıda Otomatik Portakal'dan bir sahne göreceksiniz. Kendisinden 3 yıl önce vizyona giren 2001: Bir Uzay Macerası filminin posteri bilinç altınızda yer ediyor.

4. Breaking Bad:

İstisna yaparak ülkemizdekiler dahil çoğu televizyon dizisi üreticisine ve hatta sinemaya altın niteliğinde dersler veren bir yapımla, Breaking Bad ile devam ediyoruz. Dizinin 5. ve son sezonunda, hikayenin sonlarına doğru gördüğünüz bu sahnede, yerde eski bir pantolon bulunuyor. İlk bakışta anlamsız gelebilir, ancak baş karakter Walter White, Heisenberg olmadan çok çok önce dizinin ilk bölümünde bu pantolonu çıkartmak zorunda kalmıştı. Aynı yerde.

5. Hızlı ve Öfkeli 5:

Sinemanın efsane aksiyon filmi serisi Hızlı ve Öfkeli'nin bu sahnesinde, Han’nın gerçek adının Han Seoul-Oh olduğunu öğreniyoruz. Birisi Star Wars mı dedi? Evet, Han Solo karakterinin adını çağrıştırması için yapılmış bir nükte.

6. Kara Şovalye Yükseliyor:

Batman gibi standart bir çizgi roman karakterini, sinema tarihinin en etkili karakterlerinden birisi haline getiren yönetmen Christopher Nolan, üç filmin üçünde de inanılmaz işler başardı. Batman'i sevdik, yenisine bile yüz vermedik. Halkanın son filmi olan Kara Şovalye Yükseliyor'daki baş düşman Bane, başındaki yara izlerinde aslında sürpriz bozan taşıyor. İzlemeyenler için spoiler uyarısı yapalım ve aktaralım: O izler, üç filmin de gidişatını etkileyen adalet ve düzen düşmanı Gölgeler Birliği'nin sembolü.

7. Star Trek​:

Hikayeleri açısından aralarında hiçbir bağ bulunmayan Star Wars ve Star Trek efsaneleri, yenilenen Star Trek serisindeki bu sahnede bir an için aynı noktada birleşirler. Star Wars serisinin karakterlerinden R2-D2, bir anda Star Trek filminde de belirir.

8. The Matrix Reloaded:

Bilim kurgu filmleri dendiğinde akla ilk gelen üçleme Matrix olur. Fakat bu seri sadece bilim kurgu ya da aksiyon içermez, anlamak isteyene derin anlamlar taşıyan felsefi tartışmaları sunar ve insanı okumaya-araştırmaya iter. Filmin kaynakları arasında ünlü düşünürler ve öğretilerinde gizlenmiş düşünce akımları yatar. Hatta bu akımlar arasında dini kitaplar bile bulunur. Yukarıdaki sahnede, kurşunla delik deşik olmuş aracın plakasında yazan "DA203", İncil'deki Daniel 2:03 ayetine atıfta bulunur: "Bana sıkıntı veren bir rüyam var ve ben de bunun ne anlama geldiğini biliyorum.'' Matrix serisi, baş karakter Neo'nun, içinde bulunduğu yapay dünyanın sırrını çözmesiyle sonlanır.