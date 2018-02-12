Keşfedildiği günden beri çok fazla merak uyandıran Oumuamua, Güneş Sistemi'miz içerisinde ilk kazasını yaptı.

İlk defa Güneş Sistemi'nin dışından gelen ve NASA tarafından 2017 yılında keşfedilen Oumuamua, uzayda süzülüşü sırasında bir çarpışma yaşadı. Nesnenin çarpışmadan sonra kontrolünü kaybedebileceği söyleniyor.

Yıldızlararası ilk ziyaretçimiz olarak bilinen Oumuamua, geçtiğimiz aylarda keşfedildikten sonra gökbilimcilerinin odak noktası olmuştu. Daha önce benzeri görülmemiş olan bu nesne, beklenmedik büyük çarpışmalar yaşamadığı sürece en az 1 milyar yıl daha uzayda yuvarlanmaya devam edecek.

Hâlâ bilim dünyasının merakla incelemeye devam ettiği bu nesnenin tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Bazı insanlar bunun bir kuyruklu yıldız olabileceğini söylerken, bazıları ise bir asteroide benzediğini öne sürüyor. Puro şekline benzeyen bu nesnenin uzay gemisi olduğunu söyleyen pek çok insan da mevcut. Yüz milyonlarca yıldır uzayda sürüklendiği tahmin edilen Oumuamua, şaşırtıcı bir şekilde ilerlemesine devam edebiliyor.

Queen's University Belfast'tan Wes Fraser öncülüğünde araştırma yapan bir ekip, bu nesnenin tam niteliğini belirlemek için uğraşıyor. Oumuamua'nın hareketlerini inceleyen ekip, bu tür hareketlerin genellikle Oumuamua'dan kat kat küçük gök cisimlerinde gözlemlediklerini belirtti. Güneş Sistemi'ndeki göktaşlarının hareketlerine benziyor olması, bu nesneyi daha da gizemli kılıyor. Bu hareketin birçok farklı nedenden ötürü olabileceğini belirten ekip, en çok ihtimal verdikleri nedeni açıkladı. BBC'yi yaptıkları bir açıklamada "mutlaka bir yerde bir çarpışma olmuş" diyen Fraser, bu çarpışmanın detaylarını araştırdıklarını söyledi.

Öte yandan araştırmacılar, nesnenin Ocak 2019'dan itibaren Güneş Sistemi'nden çıkmak için yolculuğa başladığını belirtti. Fakat bu yolculuk oldukça uzun bir zaman alacak. Yine de sonsuza kadar yuvarlanamayacağını, birçok faktörün bu cismi durdurabileceğini belirttiler. Ekip, nesnenin tam olarak ne olduğunu bilmese de tahmini bir şekilde ne kadar süre daha uzayda kalacağını hesapladı ve bunun 1 milyar yıldan fazla olacağını söyledi.

Oumuamua'nın kendi Güneş Sistemi'nin var olduğuna inanan araştırmacılar, Güneş Sistemi oluşurken mi yoksa oluştuktan sonra mu Oumuamua'nın meydana geldiğini anlamanın çok güç olduğunu söyledi. Bunun anlaşılabilmesi için çok yüksek çözünürlüklü görüntülere ihtiyaç duyduklarını ancak ellerinde böyle bir teknolojinin olmadığını belirttiler.

Bizler de Güneş Sistemi'mize misafir olan bu cisme yakından ilgi duyuyoruz. Türkiye'de genellikle ismiyle ilgili çok eleştiri almış olsa da, gök bilimciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.