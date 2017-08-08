Görsel yanılsamalar, bize gerçeğe doğrudan erişemediğimizi gösterirler. Pek çok illüzyonun temelini oluşturan işlem beynimizde gerçekleşiyor. Aşağıdaki iki görüntü, bunu oldukça keyifli şekilde gösteriyor.

İllüzyonlar, insanlar arasında kimi zamanlar birlikte şaşıracağımız ortamlar oluştursa bile, bazı insanların baktıkları illüzyonların diğer odağını görememesi durumunda olayların değişmesine sebep olabiliyorlar. Bir zamanlar çok trend olan illüzyonlar, aynı odağı göremeyen insanların aklında karşı tarafın kendisini kandırmaya çalıştığı algısını oluşturabiliyor.

Coffer İllüzyonu

Eski Romalıların zamanından günümüze gelen bu figürlerin gören her insanı etkisine almayı başardığı söyleniyor. Siyah, beyaz ve gri hatlardan oluşan bu görselin bir odağında piksel şeklinde daireler olduğu görülüyor. Görselin diğer odağında ise dikdörtgen sütunlar göze çarpıyor. Pikseller, daireler ve dörtgenleri içeren bu görsel, ilk bakışta bozulmuş bir görseli de anımsatabiliyor. Ayrıca piksel daireler, dörtgenler ile bir bütünlük oluşturuyor.

Aşkın Maskesi