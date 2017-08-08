İllüzyonlar, insanlar arasında kimi zamanlar birlikte şaşıracağımız ortamlar oluştursa bile, bazı insanların baktıkları illüzyonların diğer odağını görememesi durumunda olayların değişmesine sebep olabiliyorlar. Bir zamanlar çok trend olan illüzyonlar, aynı odağı göremeyen insanların aklında karşı tarafın kendisini kandırmaya çalıştığı algısını oluşturabiliyor.
Coffer İllüzyonu
Eski Romalıların zamanından günümüze gelen bu figürlerin gören her insanı etkisine almayı başardığı söyleniyor. Siyah, beyaz ve gri hatlardan oluşan bu görselin bir odağında piksel şeklinde daireler olduğu görülüyor. Görselin diğer odağında ise dikdörtgen sütunlar göze çarpıyor. Pikseller, daireler ve dörtgenleri içeren bu görsel, ilk bakışta bozulmuş bir görseli de anımsatabiliyor. Ayrıca piksel daireler, dörtgenler ile bir bütünlük oluşturuyor.
Perspektif Algınızı Tamamen Şaşırtan Optik İllüzyon!
Aşkın Maskesi
İlk bakışta net olarak görülmemesi oldukça normal, ancak dikkatle görsele odaklanırsanız bu illüzyonun içerisinde, bulanık kısımda öpüşen iki kişiyi siz de fark edeceksiniz. Diğer illüzyonlar gibi çalışan bu durum, beyninizin görüntünün içindeki çizgileri iki farklı şekilde gruplandırmasından kaynaklıdır. Bu durum, beynin seçim yapması hakkında bir kararsızlık oluşturur.