İnci Sözlük’ün Kurucusu Serkan İnci Gözaltına Alındı!

2009 yılında kurduğu İnci Sözlük’le sözlük kavramına yeni bir boyut kazandıran Serkan İnci, Twtitter hesabından gözaltına alındığını açıkladı.

İlk 2009 yılında açıldığında müthiş bir popülariteye ulaşan, benim de 1. nesil yazarı olduğum (da çok uzun zamandır girmiyorum, neyse) İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Sabah 06:50’de attığı tweet’te "Evden göz altına alındım, ifadeye gidiyoruz. Sabah 6, hayırdır inşallah bakalım" mesajını geçen Serkan İnci’nin neden gözaltına alındığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kısaca kendisinden bahsetmek gerekirse Serkan İnci, 15 Haziran 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. İnternete çocuk yaşlarından beridir merak salan İnci, ilk web sitesini 2002 yılında açmıştır. İstanbul Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra mühendis olmak isteyen fakat hayalini gerçekleştiremeyen Serkan İnci, 2009 yılının Aralık ayında İsmail Alpen’le birlikte İnci Sözlük’ü kurmuş ve internet dünyasında büyük bir popülariteye ulaşmıştır.