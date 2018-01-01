Tahmin ve öngörü kavramlarına ters takla attıran İnci Sözlük yazarı, dün geceki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde çıkan numaraları 7 yıl önce bilmiş.

Şakaysa komik değil, gerçekse hiç komik değil. Fakat şuradaki bağlantıya tıkladığınızda siz de göreceksiniz ki İnci Sözlük yazarı, 2010 yılında bu yılbaşındaki Milli Piyango çekilişinde çıkan numaraları ciddi ciddi bilmiş.

Önce bir söylenti olarak dolaşan, daha sonra ilgili entry’yi bulup teyit ettiğimiz mesajda sabunkopugu nickli bir yazar, 9201621 numaralarına büyük ikramiyenin çıkacağını bilmiş. 17.09.2010 tarihinde yazdığı entry’nin tamamen gerçekleşmesi için bir tesadüf mü diyelim yoksa bilmediğimiz başka bir mevzu mu var, orası şimdilik şüpheli.

İşin içine olasılık hesaplarını da kattığımızda ortaya beyin yaktıran sonuçlar çıkıyor. Zaten bu numaraları bilmesi ayrı bir olay, bir de 2018’de çıkacağını söylemiş. Yani ne 2012, ne 2015 ne de 2020. Bu kadar nokta atışı bir öngörü, beni açıkçası biraz korkuttu.

Aşağıda ise Milli Piyango’nun bu yıl da bazı kişilerde hayal kırıklığı yarattığına dair eğlenceli yorumlar göreceksiniz. Herkese tekrar mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.