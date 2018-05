Change.org üzerinde yapılmış ilginç bir imza kampanyası, dünyanın en bilinen İngilizce ifadelerinden NO kelimesini YESN’T (Yes not) olarak değiştirmeyi önerdi. Kampanya, şimdiye kadar 27 binden fazla imza topladı.

İnsanların konuştukları diller tarih boyunca değişmiş, bazı diller ise unutulmaya mahkum olmuştur. Yeryüzünde konuşulan ve gün geçtikçe yaygınlaşan İngilizce ise pek çok yapısının diğer dillere de kopyalandığı bir dil haline geldi. Bu dildeki bazı terimler ve söylemler, küresel çapta İngilizce bilmeyenlerin bile sıklıkla kullandıkları şeylerdir. Geçtiğimiz salı günü Change.org üzerinde yayınlanan bir kampanya ise 26 binden fazla imza topladı: İngilizce’nin gayri resmi sokak jargonu kütüphanesi olan Urban Dictionary, 2008’de yeni bir kelimeyi bünyesine ekledi. Bu kelime “belki evet, belki hayır” gibi kararsız durumları tanımlayan bir sokak jargonu “Yes not” kelimesiydi. Söz konusu imza kampanyası ise bu kelimenin bütünüyle “Hayır” anlamına gelen “No” kelimesi yerine geçmesi gerektiğini savunuyor. Böyle bir değişim elbette mümkün değil, ancak olumsuz söylemleri terk etmek adına bir kelimeyi feda etmek gerektiğini söyleyen bu kampanya sembolik bir anlam da taşıyor. Tüm zamanların en unutulmaz komedi filmlerinden olan Yes Man (Bay Evet) filmini hatırlarsınız. Hayatı boyunca her şeye “evet” deme hastalığı olan bir adamın, “hayır” demeyi öğrendikten sonra başına gelenleri konu ediniyordu. Kelimelerin insanın hayatında değiştireceği çok şey olduğunu anlatan daha başarılı bir örneği nadir görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında belki “no” yerine “yesn’t” demeyeceğiz, ancak söz konusu imza kampanyası sayesinde olumsuzlukların verdiği gerginlikler, kısmen de olsa azalacaktır. Benzer bir şeyi Türkçe için yapsak hangi kelimelerin yer değişmesini isterdiniz?

Kaynak : https://mashable.com/2018/05/17/change-petition-no-to-yesnt-meme/#RlOA3DgJlPqW

 18 11 2 1 0