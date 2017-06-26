İngiltere, Yıllar Sonra Gizli UFO Dosyalarını Paylaştı!

İngiltere Hükümeti'nin elinde bulunan gizli UFO dosyaları uzun yılların ardından kamuoyuna paylaşıldı. Paylaşılan tüm maddeler tamamlanırsa, 1980 yılında ortaya çıkan " üçgen biçimli ufonun" gizeminin ortaya çıkması bekleniyor.

Son 100 yılın en büyük sorusu olan “uzaylılar dünyamıza geldi mi?”, hala cevabı bulunamayan bir sonucu ortaya çıkarıyor. Uzun zamandan beri araştırma yapan hükümetlerin elinde bazı belgeler olduğu biliniyor. Özellikle Amerika’nın elinde olan ve çağın değişmesini sağlayan bazı belgelerin olduğu düşünülmekle birlikte bu bilgilerin gizli tutulmasına hala devam ediliyor.

Sonunda bu gizliliği biraz olsun aşmayı başaran İngiltere Savunma Bakanlığı, “Britain’s X Files” ismiyle yeni UFO dosyalarını kamuoyuna duyurdu. Toplamda 18 dosyanın 15’ini yayınlayan İngiltere, bu hamlesiyle çok daha büyük şüpheler çekti. Birçok kullanıcı 18 maddenin 3 tanesinin yayınlanmamasını UFO’ların gerçekten var olduğuna bir kanıt olarak gösterdi.

Bu şekilde düşünenleri suçlayamıyoruz, fakat UFO ve uzaylıların olduğuna dair kanıt sunmayan bu bilgilerin tümü neden yayınlanmadı, bunu da merak etmiyor değiliz. Bu sebeple biz dahil milyonlarca insanda şüphe yaratan İngiliz Hükümeti, yayınlanan 15 madde ile uzaylı yaşamıyla karşılaşılması durumunda nasıl politikalar uygulanacağı gibi sorulara cevap veriyor.

Ulusal arşivler arasından çıkan bu bilgiler, normal olarak çevrimiçi mecralara koyularak tüm kamuoyuna duyurulur. Hükümet buna izin vermeyerek UFO’dan şüphelenenleri erişim için kendilerine para ödemek zorunda bırakıyor.

18 maddeden yayınlanmayan 3 maddenin de yakın zamanda sunulmasını bekleyen araştırmacılar, 1980 yılında ortaya çıkan “üçgen biçimli ufonun” gizemini 3 maddenin gelmesi ile birlikte çözmeyi hedefliyorlar.

Bu haber aracılığı ile biz de size bu önemli soruyu soralım. Sizce Dünya’da yalnız mıyız, yoksa bizi bir şekilde ziyarete gelen farklı akıllı yaşam formları var mı?