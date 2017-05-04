İnsanı Dumur Edip Gerçeklik Algısını Sarsan 5 Optik İlizyon!

Gözler kalbin aynası olduğu kadar, beyne büyük yalanlar da söylerler. Beyin ile gözlerinizin arasındaki kısa yolculuğun nelere sebep olabileceğini kendi gözlerinizle görün.

Bazen gördüğümüz şeyleri sorgulamamız gerektiği doğrudur. Elbette muazzam doğruluktan şaşmayan gözlerimizi her türlü tehditten korumalıyız. Sahip olduğumuz görme yeteneği doğada bulunan en iyi görüş kabiliyetini sunmasa da bir insan için yeterlidir.

Beyin ile gözlerimiz arasındaki kısa yolculuk sırasında mikro-saniyelerle gerçekleşen bilgi akışı, gördüğümüzü anlamlandırmak için beynimizin çeşitli bölgelerini kullanmamızı gerektirir. Öyle ki, bazen beynimiz görüntüleri hatalı tanımlar ve olmayan şeyleri görmemize yol açar.

Bunlardan tonla gördüğünüzü düşünebilirsiniz, ancak bu ilizyonlar difğerlerine göre daha çok tartışma yaratmış iddialı görsellerden oluşuyor. Hazırsanız başlıyoruz:

5) Hangi Yöne Gidiyor?

Daire içindeki hareket sağa ve çevresindeki hareket sola doğru gidiyor, değil mi? Elbette hayır, merkeze bakarak hareket etmediğini düşünün yeter.

4) Optik Daireler:

İlizyon bu kez merkezden gelen sonik patlama dalgaları gibi gözüküyor ve sanki insanı içine çekiyor. Gözlerinizi kırpın tam merkeze odaklanın ve sürpriz :)

3) Kusursuz Çemberler:

İnanmayan aşağa baksın:

2) Renk Karmaşası:

Yukarıda muhtemelen mavi kalpler görüyorsunuz. Aslında tüm resim pembe, turuncu ve yeşilden oluşuyor. Mavi gördüğünüz asıl renk ise yeşil:

1) İki Hidrojen ve Bir Oksijen:

Yukarıdaki görsel bir su birikintisi gibi dalgalanıyorsa, tam merkezine bakarak hareket etmediğini hayal edin, şaşıracaksınız