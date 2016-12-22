İnsanlar, “Passengers” Filmindeki Gibi Uyuyarak Uzayda Yıllarca Seyahat Edebilir!

SpaceWorks'ün CEO'suna göre insanlar, Passengers filmindeki gibi uyuyarak uzun yıllar sürecek seyahatler yapabilirler. Bu teknoloji büyük ihtimalle 2020'deki "Mars Görevi"nde kullanılacak.

Bilim kurgu filmlerinin artık gerçekleşmeye başladığı bir çağda yaşıyoruz. 1980’lerde yapay zeka bir hayalden ibaretti, bugün neredeyse insan zekasına yaklaştı. Aynı şey uzay araştırmaları için de geçerli. Yakın zamanda vizyona giren “Passengers” filmindeki sahneler sadece hayal ürünü değil. Filmde 120 yıl boyunca seyahat edecek kış uykusuna yatmış onlarca insan, yeni bir gezegene doğru yol alıyordu.

Bu filmdeki kış uykusu kabinlerinin bir benzeri, NASA ve SpaceWorks tarafından “Mars Görevi” için geliştiriliyor. SpaceWorks’ün başkanı John Bradford’a göre hibernasyon teknolojisi böyle bir göreve şu an hazır durumda. Aslında hastanelerde uygulanabilen bir sağlık yöntemiyle aynı mantıkta işleyen bu teknoloji, kişinin vücut sıcaklığını kontrol ediyor. 32 dereceye düşen vücut ısısı, metabolizmayı yavaşlatıyor ve kişi tıpkı komadaymış gibi bilinçsiz halde yatıyor.

Teorik olarak insanlar daha uzun yaşayabilecek ve uzun süren yolculukları tamamlayabilecek. 2017, bize büyük bir sürpriz sunacak gibi görünüyor.