İnternette viral olan bazı görseller insanları rengi konusunda ikileme düşürüyor. Bugün bunların nedenine değindik.

Pembe ve beyaz mı, yoksa gri ve deniz mavisi mi? Aşağıda gördüğünüz görseldeki ayakkabının rengini siz nasıl görüyorsunuz? İnsanlar bu ve bunun gibi fotoğraflarda ikilime düşebiliyorlar. Bazı insanlara göre mavi olan bir renk kimilerine göre sarı olabiliyor. Buna inanmak güç olsa da yapılan araştırmalarda bunu çok net görebiliyoruz.

2015’te ortaya çıkan ve dünyayı adeta ikiye ayıran mavi elbise olayı bu tartışmalar arasında en ünlüsü diyebiliriz. Bazı insanlar elbisenin mavi-siyah olduğunu söylerken, bazıları aynı görselde paylaşılan elbiseyi beyaz ve altın renginde görüyorlardı.

Bu olayın ardında pek çok sebep var. Işıklandırma, telefon/bilgisayar ekranı, beynin görseli yorumlaması ve görme türü faktörler ana sebepler olarak gözüküyor. İnsanlar gördükleri şeyleri farklı yorumladıkları için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu tarz görsellerde beyin kalan kısmı kendisi tamamlıyor. Farklı düşüncelere sahip insanlar olduğumuz için de tamamlanan görseller farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyorlar.

Aşağıdaki videoda bu sorun, bilimsel verilere dayanılarak çok iyi bir şekilde anlatılmış. Bu tarz konularda kesin bir bilgi istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Videoda tam uyumlu Türkçe altyazı seçeneği olduğunu da hatırlatalım. Alt kısımda bulunan altyazıyı açmayı unutmayın.