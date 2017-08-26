İnşa Edilebilecek En Uzun Bina Ne Kadar Uzun Olurdu?

Dünyanın en uzun binası, 830 metre uzunlukla Dubai'de var olan Burj Khalifa isimli gökdelen. Peki insanlığın teknolojisiyle ve fizik kurallarına uygun olarak inşa edebileceğimiz en uzun bina ne kadar olurdu?

İnsanlığın amacı her zaman yıldızlara ulaşmak olmuştur. Kutsal kitaplarda da anlatılan "Babil Kulesi"nin hikayesinden beri insanlık, her zaman daha uzun binayı yapmaya takıntılı oldu. Elimizde Burj Khalifa gibi 830 metrelik dünyanın en uzun binası var. Peki fiziksel olarak yapabileceğimiz en uzun yapı nedir? Fiziğe göre temellerini genişlettikçe çıkabileceğiniz uzunluğun sınırı yok. Ancak Dünya'nın şekli de düşünüldüğünde belirli sınırlar da yok değil.

Bu konunun üzerine giden RealLifeLore isimli bir YouTube kanalının görünüşe göre yapabileceğimiz en yüksek bina, düşündüğünüzden daha da uzun. Ortalama bir müstakil evin 4-5 metre arasında olması bilgisi, buradan sonra uzunluklarıyla örnek vereceğimiz yapılar için iyi bir karşılaştırma örneği olacaktır. Öncelikle dünyanın en uzun heykeliyle başlayalım. Buda İlkbahar Tapınağı'nda bulunan "Buda" heykeli, 128 metrelik boyuyla ortalama bir evin 28 katı uzunluğunda. Demek oluyor ki eğer bu heykelin üstünden atlarsanız, yere düşmeniz yaklaşık 5.5 saniye sürer.

"1900'lü yılların sonlarına kadar dünyanın en uzun yapısı olan Washington Anıtı"

Peki bundan bir 4500 yıl öncesine gidersek, dünyanın en uzun yapısı neydi? Biraz önce bahsettiğimiz "Buda" heykelinden küçük bir farkla, 146 metrelik boyuyla Giza Piramiti bu sorunun cevabı. Hatta yaklaşık 3800 yıl boyunca Giza Piramiti dünyanın en yüksek yapısı olma ünvanını da korumuş. Daha sonra ise İngiltere'de 1311 yılında inşa edilen Linkoln katedrali birkaç metrelik fark ile bu ünvanı Giza Piramiti'nin elinden almış. Daha sonra yakın tarihimize gelene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Washington Anıtı bu rekora 169 metreyle sahip olmuş.

Yakın tarihimize geldiğimizde ise 828 metre ile Dubai'de bulunan Burj Khalifa ve Çin'de bulunan 632 metrelik boyuyla Şangay Kulesi ilk iki sırayı paylaşıyor. Geçmişten günümüze geldiğimizde, teknolojinin de geldiği nokta ile artık hayal gücümüzün ötesindeki uzunluklarda binalar ve yapılar inşa edebiliyoruz. Ancak hala inşa edebileceğimiz en yüksek bina limitine gelmiş değiliz. Teoride temeli genişlettiğimiz sürece inşa edebileceğimiz şeyin bir "yükseklik limiti" yok. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi dünyanın küresel şekli bu konudaki en büyük limit belirleyicilerimizden.

"Şu an dünya üzerindeki, uzunluk sıralamasına göre en uzun 8 bina"

Şu anda teknolojimizin geldiği nokta açısından yapabileceğimiz en yüksek binanın "X-Seed 4000" adı verilen bina olduğu düşünülüyor. Henüz yapılmamış bir taslak halinde olsa da yapıldığında yaklaşık 4 kilometrelik bir uzunlukta olacağı ve temelinin yaklaşık 6 kilometrelik bir çaptaki alanı işgal edeceği düşünülüyor. Yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık bir maliyetle yapılabileceği düşünülen bu bina eğer yapılırsa, yaklaşık 1 milyon kişiyi içerisinde barındırabilecek. Ancak yine de teknolojinin ileride geleceği noktadan sonra yapabileceğimiz en uzun bina bu bile olmayacak.

RealLifeLore'a göre yapılabilecek en uzun yapı, hala teorik olsa da 100 bin kilometrelik "uzay asansörü". Şimdilik bu yapıda kullanılması planlanan yapı malzemelerini, yapının ihtiyacına yetecek miktarda üretecek teknolojimiz olmasa da, bu özel yapı malzemesini üretebilirsek, muhtemelen insanlığın yapacağı en yüksek yapı bu olacak. Ancak şimdilik teorisinin geliştirilmesi bile sürmekte olan bu projenin yapımını maalesef bizler göremeyeceğiz. Konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, aşağıdan RealLifeLore Shows'un yaptığı videoyu izleyebilirsiniz.