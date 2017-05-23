Artık Instagram’da istemeyerek sildiğiniz ya da bir şekilde silmek zorunda fotoğraflarınızı silmek yerine arşiv bölümüne kaldırabileceksiniz.

Instagram’ı hemen hepimiz kullanıyoruz, bazılarımız ise psikopatlık derecesinde gününün neredeyse her anını fotoğraflayıp -ya da Hikayeler’i kullanıp- buradan paylaşımlarda bulunuyorlar. Bazen aralarında sildiğimize pişman olduğumuz ya da herhangi bir sebeple silmek durumunda kaldığımız paylaşımlar olabiliyordu. Instagram, yayınladığı son güncelleme ile kullanıcılarının bu dertten kurtulmasını sağlayacak bir özellik getirdi.

Kullanıcılar, bundan böyle profillerinde görünmesini istemedikleri fotoğrafları silmeden direkt olarak Arşiv ismindeki yeni bölüme taşıyabilecekler. Fotoğrafınızın hemen sağ üst kısmında bulunan 3 noktaya dokunduğunuzda Paylaş, Düzenle gibi bölümlerin yer aldığı alanda bulunan özelliğin çalışma prensi de oldukça basit. Bu bölüme dokunduğunuzda fotoğrafınız artık profilinizde görünmeyecek ve Arşiv’de depolanacak.

Özelliğin şöyle hoş bir yanı daha bulunuyor: Dilerseniz paylaşımınızı tekrar profilinize ekleyebiliyorsunuz. Profilinizde görünmesini istediğiniz bu fotoğraf, ilk yüklediğiniz tarihte görülecek -Arşiv’den kaldırıp tekrar görünmesini istediğiniz tarihte değil yani-.

Bu özelliğin daha çok bir dargın, bir barışık sevgililerin imdadına yetişeceğini düşünüyorum. Bir zamanlar heyecanla paylaşılan, onlarca beğeni ve yorumun geldiği o fotoğrafları bir anlık sinirle sildikten sonra yaşanılan geçici travma, galiba bu özellikle son bulacak.

Eğer bu özelliği göremediyseniz, henüz dağıtılan güncellemeyi almamışsınız demektir. Dilerseniz işletim sisteminizin marketine uğrayıp güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.