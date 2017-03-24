Instagram 'Hassas' İçerikleri Bulanıklaştıracak!

Son zamanlarda tartışılan hassas içerikler konusuna bir çözüm de Instagram'dan geldi: Uyarı ile birlikte gözükecek resimler ve fotoğraflar bulanık olacak.

Sosyal medya kullanıcıları bilirler ki, toplumsal konularda hassas olduğumuz konular bazen söz konusu mecralarda can sıkıcı şekilde ‘alenen’ sergilenebiliyor. Tabi bu noktada ‘hassas’ tanımına dahil olan bir çok alan var: Cinsellik, çıplaklık, şiddet içerikli görüntüler ya da insani değerlere hakaret eden içerikler gibi. Bu listeyi daha da uzatabiliriz.

Teknoloji henüz biz yazarken ya da fotoğrafı paylaşırken bunun o mecrada yayınlanmaya ne kadar uygun olduğunu anlayacak kadar gelişmedi. Onun yerine toplumsal tepkiler ve şikayetlerle bu ‘hassas’ içerikler tamamen kaldırılabiliyor. Toplum vicdanına dayalı manuel bir sistem var anlayacağınız.

Instagram, hassas içerik özelliğini taşıyan yayınlara ilişkin yeni bir güncelleme getirdi. Uygulama, yakında "hassas" olarak addedilen fotoğrafları ve videoları bulanıklaştırmaya başlayacak. Kullanıcılar resimleri yine de görebilecek ancak bunun için “Hassas içerik” uyarısını bir dokunuşla geçmek zorunda kalacak.

Hangi tür "hassas" içeriğin yeni özellikle bulanıklaştırılacağı net değil. Şirket politikalarından herhangi birini değiştiriyor gibi görünmüyor. Instagram CEO'su Kevin Systrom, "Bu yayınlar kurallarımızı ihlal etmese de kullanıcılarımızdan bazıları inceleme ekibimizi bilgilendirdi ve biz de bu konuda duyarlı davranmaya çalışıyoruz. Bu değişiklik, uygulamada şaşırtıcı veya istenmeyen deneyimler yaşamanızı engellemek için gelecek” şeklinde konuştu.





Instagram özellikle çıplaklık ile büyük sorunlar yaşıyor, umarız kullanıcı denetimine bıraktığı bu yeni sistem ile bu sıkıntıyı çözerler.

Peki siz sosyal medya mecralarındaki hassas içeriklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kullanıcı denetimine bırakmak doğru mu yoksa tamamen yasaklanmalı mı? Görüşleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz.