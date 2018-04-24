Instagram, kullanıcıların bir kerede birden fazla fotoğrafını ve videosunu kendi 'hikayelerine' yüklemesine izin veriyor.

Instagram'ın yeni güncellemesiyle birlikte, hikayenize medya yüklerken, ekranınızın sağ üst köşesinde bir simge göreceksiniz ve buna dokunarak bir seferde en fazla on fotoğraf veya video seçebilirsiniz. Görsellerinizi seçtiğiniz sırayla karşıya yükleyebilir ve her birini tek tek düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca bir fotoğrafı paylaşırken, fotoğrafını çektiğiniz alanda olmasanız bile, Instagram konum etiketi, fotoğrafı çektiğiniz yerin yakınındaki yerleri sizlere önerecek.Yakın zamanda Instagram, yeni bir odaklama moduyla, portre benzeri bir fotoğraf çekme özelliğini tanıttı.

Son günlerde ayrıca Instagram, Snapchat, Snapcode'larının, kullanıcıların bilgilerini istemesinden ziyade, özel bir etiketle başkalarını takip etmesini sağlayan sürümünü test etmeye başladı. Yeni toplu medya yükleme özelliği bu hafta Android'e geldi. Önümüzdeki haftalardaysa iOS'ta kullanıma sunulacak.