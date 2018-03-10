Instagram artık hepimiz için vazgeçilmez olmuş durumda. Gün içinde sıkça kullandığımız Instagram'ı daha kullanışlı hale getiren özellikleri var. Bunlardan birkaçını sizler için derledik.

Instagram, her geçen gün daha sık kullandığımız bir uygulama halini alıyor. Kendi içinde de sürekli gelişen ve güncellenen uygulamanın, gözden kaçırmış olabileceğiniz bazı pratik özelliklerini derledik. Özelliklerin büyük kısmı Instagram'ın kendi güncellemeleri ile yaptığı geliştirmelerden oluşuyor ve son derece kullanışlı.

Görsele Basılı Tutarak Önizlemesini Görebilirsiniz

Bu özellik, yanlışlıkla beğenmekten korkarak gezdiğiniz profillerde işinize yarayabilir. Bakmak istediğiniz fotoğrafın üstüne uzun basarak, ekranda o fotoğrafın önizlemesini görebilirsiniz. Böylece iki kere dokunup yanlışlıkla beğeni yollamaktan da kurtulabilirsiniz. Bu özellik aynı zamanda bakmak istediğiniz fotoğrafın ya da videonun, önizleme şeklinde daha hızlı görüntülenmesini de sağlayacaktır.

Hikayelerinize GIF Ekleyebilirsiniz

Bu özellik, Instagram'ın en yenilerinden diyebiliriz. Hikaye ekranınıza bir görüntü ekledikten sonra, ekranın altından yukarı doğru ufak bir kaydırma hareketi ile, GIF'leri aratabileceğiniz bölüme ulaşmış oluyorsunuz. Sonrasında istediğiniz GIF'i seçerek fotoğrafınıza ekleyebilirsiniz.

Hikayelerinizi Öne Çıkarabilir ya da Arşivleyebilirsiniz

Hikayeler uzun zamandır kullanımda ancak sürekli yeni güncelemeler ile geliştiriliyor. Yeni geliştirmelerden biri de, hikayelerinizi kendi profilinizde öne çıkarabilmeniz ve isterseniz arşivleyebilmeniz. Paylaştığınız hikayeyi arşivledikten sonra ise görselde gösterilen kısımdan hepsine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizin için önemli olan hikayeleri, profil sayfanızda öne çıkarabilirsiniz. Öne çıkardığınız hikayeler, 24 saat içinde kaybolmaz, dilediğiniz zaman siz kaldırırsınız.

Görmek İstemediğiniz Kişilerin Hikayelerini Gizleyebilirsiniz

Hikayesini görmek istemediğiniz kişinin eklediği herhangi bir hikayenin üzerine uzun basıp 'kullanıcıyı gizle' seçeneği ile hikaye listenizden çıkarabilirsiniz.

Hikayelerinizi, Görmesini İstemediğiniz Kişilerden Gizleyebilirsiniz

Sizi takip eden, ancak paylaştığınız hikayeleri görmesini istemediğiniz kullanıcılar varsa, kullanıcının profiline girip, sağ üstteki menüyü kullanarak hikayelerinizi o kullanıcı için görünmez hale getirebilirsiniz.

Hikayeleri Kaydedebilir ve Karşı Tarafa Haber Gitmeden Ekran Görüntüsü Alabilirsiniz

Instagram'ın dikkatli kullanıcılarındansanız, uygulamanın başka kullanıcıların hikayelerini kaydetmenize izin vermediğini biliyorsunuzdur. Aynı şekilde başka bir kullanıcının hikayesinin ekran görüntüsünü de, karşı tarafın haberi olmadan alamazsınız. Ancak bunun için geçici çözümler sunan bazı uygulamalar var. Onlardan biri de 'StorySaver' isimli uygulama. Uygulamayı indirip, kişisel hesabınıza giriş yaparak kullanmaya başlayabilisiniz. Böylece erişebildiğiniz tüm hikayeleri kaydetme ya da ekran görüntüsü alabilme şansınız olacaktır.